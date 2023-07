Software gratuito per disegnare, progettare e arredare casa

Il settore dell’home design è al centro di una vera e propria rivoluzione grazie alla digitalizzazione avanzata e all’innovazione tecnologica. In particolare, oggi grazie ai software è possibile progettare la casa in pochi click, così che anche i non addetti ai lavori hanno l’opportunità di creare disegni architettonici e progetti di interior

design in modo semplice e veloce.

Con questi programmi è possibile usare il proprio PC per realizzare planimetrie dell’abitazione, arricchire il progetto con gli impianti elettrici e idraulici, oppure aggiungere anche le soluzioni di arredamento più adatte alle proprie necessità. Si tratta di un’evoluzione importante per tutti gli appassionati di home design, oppure per chi deve effettuare una piccola ristrutturazione o ammodernare l’arredo dell’immobile.

Funzionalità e caratteristiche del software gratuito per progettare casa e arredare gli interni

Tra le risorse più apprezzate e utilizzate per l’home design digitale, è possibile annoverare CADCASA 5.0, il software gratuito per progettare, disegnare e arredare facilmente la casa scaricato da circa 28.000 utenti su Lavorincasa.it, sito web che dal 2003 costituisce un punto di riferimento in Italia anche per la consulenza architettonica online.

Per utilizzare il programma basta scaricare il software nel proprio PC Windows, installando anche una versione aggiornata di Java, il linguaggio di programmazione indispensabile per supportare la maggior parte dei programmi di editing e progettazione grafica.

Grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva è possibile creare un progetto architettonico in pochi passaggi, utilizzando i comandi semplificati per il disegno assistito dei muri perimetrali e dei tramezzi, controllando allo stesso tempo le misure e le distanze.

Si possono anche inserire facilmente elementi come porte e finestre, servizi igienici, punti luce, prese elettriche e arredi corredati di testi e colori diversi. I software di progettazione della casa online consentono inoltre di applicare degli zoom, per evidenziare alcuni dettagli del progetto o realizzare disegni a mano libera.

È possibile anche visualizzare un’anteprima del progetto architettonico e d’interni, per capire se bisogna apportare ulteriori modifiche ed essere sicuri che sia pronto prima della stampa o dell’esportazione del file.

Attraverso apposite guide dedicate è possibile imparare ad usare tutti i comandi e le funzioni del software, ad esempio per sapere come progettare un muro ortogonale a 90° o un tramezzo a rotazione libera. Mediante delle librerie predisposte, invece, si possono inserire tutti i complementi d’arredo per realizzare un progetto completo, dal divano per il salotto alla libreria per l’home office.

Il disegno realizzato con il software può essere esportato in vari formati, tra cui DXF, JPG e PNG, stampato su carta oppure inviato per e-mail ad altri utenti o professionisti del settore.

Infine, una volta realizzato il progetto in modo autonomo è possibile inviare il disegno all’architetto del portale, per usufruire di una consulenza di progettazione interattiva, con cui sistemare eventuali errori oppure apportare dei miglioramenti al progetto iniziale.

Favorire la creatività grazie al software gratuito CADCASA 5.0

Affidarsi a un software per progettare, disegnare e arredare casa permette quindi di dare vita a un ambiente in cui ogni spazio viene realizzato sulla base delle proprie esigenze e dei propri bisogni.

In questo modo, è quindi possibile favorire la creatività, soprattutto per quello che riguarda le scelte di interior design, che possono essere effettuate passando per una serie di sperimentazioni, magari lasciandosi anche ispirare dalle ultime tendenze del momento oppure dai consigli di altri appassionati.

Grazie a CADCASA 5.0, per esempio, è possibile conoscere le impressioni di altri utenti semplicemente scegliendo di condividere il proprio progetto su Facebook.