PS5, l’annuncio di Sony: data di uscita a Natale 2020 con Dualshock 5

L’annuncio è di quelli che fanno brillare gli occhi di tutti appassionati: con un post sul blog di Playstation, stamattina, la Sony ha fatto sapere che la data di uscita di PS5 sarà a Natale 2020. In quel periodo, inoltre, il mondo conoscerà anche il nuovissimo Dualshock 5, il rivoluzionato controller che garantirà un’esperienza di gioco senza precedenti.

Il post, firmato da Jim Ryan (presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment), ha chiarito ciò che ormai si sapeva da tempo: nel solco di quanto fatto con le precedenti innovazioni (PS4 uscì a novembre 2013), anche la console Next-Gen di Sony uscirà in autunno, precisamente nel periodo delle vacanze natalizie del 2020. In concomitanza, tra l’altro, con l’uscita del suo principale competitor, ovvero l’Xbox Scarlett.

“Da quando abbiamo presentato la nostra console Next-Gen ad aprile – ha scritto Ryan – sappiamo che c’è stato entusiasmo e grande curiosità per sapere cosa porterà il futuro dei videogame. Oggi sono orgoglioso di annunciare che la nostra console di prossima generazione si chiamerà PlayStation 5 e che la lanceremo in tempo per Natale 2020”.

Ma l’annuncio di PS5 non si è fermato qui: Sony ha sottolineato che PS4 non verrà abbandonata, ma continuerà a essere supportata con l’uscita di nuovi giochi. Quali? Quelli nominati nel post sono Death Stranding, The Last Of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima.

Ryan, infine, ha fatto sapere che nei prossimi mesi saranno moltissime le novità che verranno annunciate su PS5. Verosimilmente, in occasioni come l’E3 2020 (dal 9 all’11 giugno 2020) o anche prima, tramite conferenze come una nuova PlayStation Experience. In queste circostanze, arriveranno nuove informazioni come le caratteristiche tecniche della nuova Playstation e magari la data di uscita ufficiale e il prezzo.

L’annuncio di PS5, svelato il nuovo Dualshock 5

In un articolo in esclusiva, il sito Wired ha inoltre pubblicato un coverage di PlayStation 5, nel quale si parla dettagliatamente del nuovo DualShock 5, il controller che sarà profondamente diverso da quelli delle precedenti console.

Potrebbero interessarti Instagram elimina la sezione “Segui già” Accordo Sky Netflix, dal 9 ottobre la app su Sky Q Lo Smart City Tour di Huawei arriva a Roma: ecco le città intelligenti del futuro. Con un occhio alla guerra commerciale Usa-Cina

Due le grandi novità nel joystick di Playstation: una nuova tecnologia che garantisce la vibrazione, al posto della vecchia “Rumble”, e soprattutto la funzione “Adaptive Triggers” integrata sui tasti L2 e R2: una maggiore precisione per il giocatore, che avrà la possibilità di dosare la potenza di alcune azioni in game.