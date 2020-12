Poste Italiane down oggi 15 dicembre 2020, cosa è successo: non funzionano app PostePay e BancoPosta

Oggi, 15 dicembre 2020, si sta registrando un down di Poste Italiane. Da questa mattina infatti è impossibile fare il login al sito desktop e alle app di Postepay e BancoPosta. Tanti gli utenti che si sono riversati in rete o sui social per capire cosa è successo e qual è il motivo del down. Nelle ultime ore il portale sembra ora tornato a funzionare correttamente ma restano problemi con l’app Postepay e BancoPosta. Le prime segnalazioni sono comparse su Downdetector intorno alle 8:00 di questa mattina.

Intorno alle 12:00 Poste Italiane ha risposto ad alcuni commenti sulla sua pagina Facebook, anche se in modo piuttosto generico: “Ciao, ti informiamo che stiamo lavorando per risolvere la problematica il prima possibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a ripetere l’operazione in un secondo momento. Grazie per la segnalazione”. Molti utenti leggono un avviso di un aggiornamento in corso, altri un “error 500” mentre altri “error 502”, sintomo di difficoltà tecniche lato server. Per quanto riguarda l’app PosteID per utilizzare lo SPID a comparire è l’errore gc01, che indica le difficoltà del sistema di riconoscere le credenziali utilizzate per il login.

