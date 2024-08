Pirelli: superate le 500 omologazioni per i pneumatici Elect, dedicati ad auto elettriche e ibride plug-in

Dal 2019 a oggi, Pirelli ha ottenuto oltre 500 omologazioni per i suoi pneumatici Elect, progettati specificamente per esaltare le caratteristiche di veicoli elettrici e ibridi plug-in. Questo traguardo sottolinea la leadership di Pirelli nel segmento dei veicoli elettrici (EV), con sette case automobilistiche su dieci nei segmenti Premium e Prestige che scelgono pneumatici Pirelli per i loro modelli elettrici a batteria (BEV) e ibridi plug-in (PHEV). “Le auto elettriche hanno esigenze molto diverse rispetto a quelle con motore a combustione interna e necessitano di pneumatici specifici. Il numero di omologazioni ottenute dai principali costruttori dimostra che la nostra scelta di puntare su una tecnologia adattabile a veicolo, pneumatico e stagionalità è quella giusta,” ha dichiarato Piero Misani, Chief Technical Officer di Pirelli. “L’utilizzo di strumenti di sviluppo avanzati come la virtualizzazione e l’intelligenza artificiale ci permette di creare prodotti sempre più in linea con le esigenze tecniche e prestazionali delle vetture EV.”

I pneumatici Pirelli Elect offrono numerosi vantaggi agli automobilisti, come una maggiore autonomia delle batterie grazie a una ridotta resistenza al rotolamento, che consente di guadagnare fino a 50 km di percorrenza extra e risparmiare fino a 150 euro all’anno sulle ricariche. Inoltre, grazie a mescole innovative che migliorano l’aderenza e strutture rinforzate per gestire l’elevata coppia dei motori elettrici, i pneumatici Pirelli Elect riducono l’usura fino al 20%. Questa tecnologia migliora anche il comfort acustico all’interno dell’abitacolo fino al 20%, sfruttando la silenziosità dei motori elettrici.

Inizialmente lanciata sui P Zero della prima generazione di Porsche Taycan, la tecnologia Elect è ora presente in un numero crescente di pneumatici delle principali linee di prodotto Pirelli. In particolare, la gamma P Zero è la più adottata dai produttori automobilistici nei segmenti Premium e Prestige per i loro modelli sportivi, combinando elevate prestazioni con comfort ed efficienza ideali per i BEV e i PHEV, e rappresenta oltre il 30% delle misure disponibili con tecnologia Elect. Seguono le gamme Scorpion, dedicata ai SUV, e Cinturato, destinata a berline e CUV. La tecnologia Elect è disponibile su una percentuale sempre maggiore di pneumatici invernali (22%) e all season (17%), apportando benefici in termini di riduzione della rumorosità e resistenza al rotolamento anche su battistrada fortemente intagliati, garantendo maggiore versatilità e sicurezza a basse temperature.