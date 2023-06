PDFSmart: il nuovo modo di modificare PDF

Modificare un PDF è una necessità che, prima o poi, si presenta a tutti. Molti, però, non sanno come fare per convertire un file di questo genere, né per modificarlo o intervenire in alcun modo sul suo contenuto. Ecco dunque che, tra tutti i tool presenti in rete, PDFSmart si distingue di certo per raggiungere l’obiettivo desiderato: modificare un file PDF in maniera rapida e veloce.

Una panoramica su PDF Smart

Tra tutti i tool disponibili in rete, PDF Smart si presta alla modifica di PDF direttamente dal browser. Questo vuol dire che non è strettamente necessario scaricare alcun programma, ma il servizio è offerto direttamente online. Direttamente da Chrome, Mozilla Firefox, Safari o qualsiasi altro browser, è possibile effettuare l’upload del documento da modificare, e poi agire su di esso, in maniera estremamente intuitiva.

Il sistema di PDF Smart è molto apprezzato non soltanto per la sua interfaccia di facile accesso, ma anche per il servizio di assistenza. Questo, in tempi rapidi e con la massima efficienza, garantisce la risoluzione di qualsiasi problema, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

La gestione del file è resa ancora più sicura dall’utilizzo di un sistema di crittografia, che cripta i file al momento dell’upload in piattaforma. In questo modo, grazie ai protocolli di sicurezza, i PDF saranno protetti anche una volta immessi nella rete.

Che cosa può fare PDF Smart?

Lo strumento all-in-one PDF Smart garantisce la massima efficienza in alcune delle operazioni più frequenti richieste a chiunque si trovi davanti un file in formato PDF. Molte volte, infatti, ci si trova davanti la necessità di modificare o convertire questi file, in tempi stretti e senza comprometterne la struttura e l’integrità. Ecco dunque che interviene il tool online PDF Smart.

Funzionalità varie

Alcune delle funzioni di PDF Smart sono le più classiche. Una volta effettuato l’upload del file, è possibile infatti modificarne il contenuto, scrivendo direttamente su di esso. È allo stesso tempo possibile comprimerlo, per ridurre lo spazio occupato e dunque renderne più agevole l’invio.

Inoltre, è possibile unire file diversi o dividere un unico documento in più parti. Infine, è disponibile l’utile funzione di rotazione del PDF.

Conversione

Le opzioni di conversione permettono di convertire un file da PDF in altra estensione, e viceversa. Le estensioni più comuni sono ovviamente PPT, ossia Power Point, Word ed Excel, ma non mancano anche JPG e PNG.

Lo strumento PDF Smart permette di convertire tutti questi formati in PDF, o di effettuare il procedimento contrario, senza alterare la struttura del file, ma modificandone solo il formato.

Protezione

Non da ultimo, vanno segnalate tre opzioni legate alla protezione dei PDF. In primo luogo, PDF Smart può bloccare un PDF, per renderlo immodificabile e proteggerlo. Inoltre, può, al contrario, sbloccare un PDF già bloccato da password.

Infine, tramite questo strumento online è possibile firmare digitalmente i propri PDF. Come si può capire, dunque, uno strumento come PDF Smart è pensato proprio per alleggerire i flussi di lavoro di un ufficio o di un singolo lavoratore. Molto spesso capita infatti di dover fare circolare uno o più PDF su cui però si dovrebbe però prima agire.

Grazie a questo tool online, è finalmente possibile lavorare sui PDF in maniera rapida e professionale.