La Digital Company italiana che semplifica la vita

Un’unica bolletta per tantissimi servizi: la Digital Company italiana in grado di semplificare (e non di poco) la vita dei suoi clienti

Sono passati più di venti anni da quando Optima Italia, una delle più importanti Digital Company italiane, leader per quanto riguarda l’offerta integrata di servizi di energia e telecomunicazioni (Luce elettrica, Gas, Internet e Mobile), ha fatto il suo ingresso sul mercato italiano.

Da quel momento in poi l’azienda è cresciuta, mettendo a disposizione dei suoi attuali e futuri clienti tantissimi altri servizi come il Teleconsulto (un medico generico sempre a disposizione, h24 e 7 giorni su 7) e l’Assistenza h24 (che mette a disposizione idraulici, elettricisti, fabbri ecc.).

Perché sceglierla

Optima Italia propone soluzioni sia per clienti privati che per clienti business. Usare i servizi da loro offerti vuol dire affidarsi a un’azienda innovativa con cui collaborano centinaia di giovani professionisti che non solo conoscono perfettamente le evoluzioni tecnologiche e le nuove necessità degli utenti, ma sono anche in grado di proporre soluzioni ad hoc per qualsiasi cliente, sia nel comparto energetico, sia in quello telefonico.

Da non sottovalutare, inoltre, è l’assistenza garantita alla clientela: Optima Italia punta moltissimo sul fornire a qualsiasi tipologia di cliente un servizio di assistenza altamente qualificato.

Tutto questo vuol dire che in caso di dubbi e/o problemi, noi utenti possiamo contare sul loro supporto richiedibile attraverso canali digitali, 24 ore su 24 e 7giorni su 7. A disposizione ci sono una chat di assistenza, Facebook, Telegram, Google Assistant e Amazon Alexa.

Non mancano di certo i numeri verdi (business e consumer) e il fax. Optima, tra le altre cose, prevede una bolletta unica per tutti i servizi scelti: comodità e semplicità insieme.

Per semplificare ancora di più le cose, c’è anche un’apposita app, MyOptima, che permette di avere sul proprio smartphone tutto il mondo Optima. Grazie all’app è possibile consultare i consumi, controllare le fatture, gestire il traffico telefonico, il credito e le ricariche della propria SIM nonché contattare l’Assistenza Clienti nel caso si necessiti di aiuto.

Quanto costa Optima

Visti tutti i servizi offerti, è giusto domandarsi quanto possa costare Optima. In questo senso c’è da fare prima delle differenziazioni: si possono scegliere uno o più servizi, a seconda di quelle che sono le specifiche esigenze che abbiamo. È possibile attivare tutte le combinazioni di servizi, inserendo però almeno uno tra Luce e Gas.

L’offerta prevede anche che a un maggiore numero di servizi scelti corrisponda un più alto sconto finale.

Per quanto riguarda il settore energia (Luce e Gas), con l’offerta Super Casa Smart i costi relativi all’elettricità e al gas si basano sugli indici dei mercati di riferimento (indice PUN per quanto riguarda l’elettricità e indice PSV per quanto riguarda il gas) per garantire la massima trasparenza e la massima convenienza al cliente

La promozione imperdibile

Dal 2 maggio del 2023 è possibile sottoscrivere un’offerta davvero speciale per il traffico telefonico: Optima Super Mobile Smart. Si tratta di un’offerta davvero accattivante perché prevede 100 GB, minuti illimitati e 200 SMS a soli 4,95 € al mese ed un costo SIM di 9,90 € invece che 19,90.

Tra i maggiori vantaggi vanno segnalati l’utilizzo della tecnologia 4G+ su rete Vodafone che permette più stabilità e affidabilità, e l’assistenza qualificata in caso di bisogno tramite un numero dedicato.