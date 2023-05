“Stop all’abbonamento condiviso al di fuori del nucleo domestico”: la mail di Netflix ai clienti italiani

Netflix mette in guardia i suoi clienti: “L’account è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te”, è il contenuto di una mail che il colosso dello streaming sta cominciando ad inviare ai suoi abbonati, lasciando capire che presto potrebbero essere prese contromisure per chi condivide il proprio profilo con “utenti extra”. Questi ultimi dovranno infatti pagare un costo aggiuntivo mensile di 4,99€.

La piattaforma non fa altro che ribadire quanto già sancito da termini e condizioni contrattuali accettati in fase di sottoscrizione: l’account condiviso con amici, conoscenti o parenti lontani è destinato ad essere un ricordo. Le persone che non fanno parte dello stesso nucleo domestico dovranno registrare un proprio account. Per stabilire chi appartenga e chi no al “nucleo domestico” farà fede la connessione internet di base, quella a cui è connessa la tv dove verrà impostato il nucleo familiare.

Tutti gli altri dispositivi che utilizzano l’account Netflix sulla stessa connessione Internet di questa tv apparterranno automaticamente allo stesso nucleo domestico Netflix, anche in viaggio o in vacanza. Per amici e conoscenti le opzioni saranno due: fare un nuovo abbonamento Netflix o acquistare un “utente extra” al costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese. Questa ultima opzione, specifica però la piattaforma, “attualmente non sarà disponibile per gli abbonati che pagano attraverso i nostri partner”.