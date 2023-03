Meta annuncia il licenziamento di altri 10mila dipendenti. Zuckerberg: “Decisione difficile”

Nuovi tagli in arrivo dalla Silicon Valley. Meta, il gruppo che controlla Facebook, ha annunciato il licenziamento di altri 10mila dipendenti. Si tratta del secondo round di tagli in meno di sei mesi, dopo gli 11mila licenziamenti annunciati a fine 2022. All’epoca, quando i dipendenti erano ancora pari a 87mila, si trattava della più drastica riduzione nella storia del gruppo fondato da Mark Zuckerberg, che oltre a Facebook comprende anche Instagram e WhatsApp. Nei mesi successivi, la crisi dovuta al calo della spesa pubblicitaria e all’inasprimento della politica monetaria, ha richiesto nuove misure, con l’annuncio a febbraio di misure votate all’”efficienza”.

In un post, Zuckerberg oggi ha parlato ancora una volta di “Anno dell’efficienza” per Meta, in cui saranno annunciati piani di ristrutturazione ed eliminati progetti “meno prioritari”. “Sarà difficile. Significherà salutare colleghi di talento che sono stati parte del nostro successo”, ha detto Zuckerberg. In aggiunta ai nuovi tagli, saranno sospese le ricerche di personale per 5mila posizioni aperte. La notizia è stata accolta positivamente dai mercati, che hanno premiato il titolo con un balzo del 5 percento.