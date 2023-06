Libero e Virgilio down: problemi e malfunzionamenti alla posta elettronica, cosa è successo

LIBERO E VIRGILIO DOWN – Nuovi problemi per Libero e Virgilio. Dopo il grande down di gennaio, nella giornata di oggi – 14 giugno 2023 – diversi utenti stanno riscontrando difficoltà ad accedere sulla loro posta elettronica. Le segnalazioni sono arrivate da tutta Italia: Palermo, Bari, Napoli, Roma, Perugia, Firenze, Bologna, Genova, Venezia, Milano e Torino.

Problemi confermati anche da Downdetector. Sul sito specializzato questa mattina sono aumentate le segnalazioni, anche sui social network sono stati pubblicati post per capire se il problema fosse diffuso a livello nazionale. Chi ha provato ad accedere sulla mail si è trovato di fronte a messaggi come “Servizio in manutenzione” oppure “Credenziali non riconosciute”.

Ma cosa è successo a Libero e Virgilio, oggi in down? Al momento non è ancora chiaro che cosa stia succedendo. Non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali per spiegare i motivi del disservizio. È solo apparso un messaggio ai clienti che non sono riusciti a entrare sulla casella di posta. “Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail. Ci scusiamo per il momentaneo disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi”.