Le dieci app più utili per la ripartenza

Settembre: tempo di ripartenza per tutti, specialmente quest’anno. Le scuole riaprono gradualmente in tutta Italia, gli uffici terminano parzialmente l’esperienza dello smartworking e molti negozi rimasti chiusi negli scorsi mesi rialzano le serrande. Ecco una lista di dieci app utili per non farsi trovare impreparati alla ripartenza:

Mobilità

Moovit: l’app numero uno al mondo per il trasporto pubblico che aggrega tutte le opzioni di mobilità per chi si sposta nelle grandi aree urbane: dalla rete bus/metro agli scooter in sharing, dai monopattini elettrici ai taxi.

Waze: l’app più famosa per evitare gli ingorghi in macchina, trovare percorsi alternativi in caso di traffico e scoprire gli autovelox presenti in città e fuori città.

Wetaxi: app made in Italy che permette di richiedere un taxi in decine di città italiane. Prima della chiamata, indica anche la tariffa massima garantita per raggiungere la propria destinazionae.

Bird: guidata dalla giovane italoamericana Cristina Donofrio, l’app permette di prenotare un monopattino elettrico con un occhio particolare al decoro delle città. Le sentinelle anti-degrado “Bird Watcher” girano nelle città per evitare parcheggi inopportuni o disordinati dei mezzi nelle aree più pregiate.

Ufficio

Nibol: un’app per trovare gli spazi di lavoro in coworking più vicini. Caffetterie con un’ottima rete WiFi, sale meeting di aziende private con affitto orario o giornaliero o case private con delle aree per gli ospiti allestite ad hoc.

Splitwise: tramite questa app è possibile monitorare le proprie spese e dividerle virtualmente senza sbagliare di un centesimo con colleghi, amici e coinquilini.

Fitness

Buddyfit: l’app di allenamento di Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta che permette di allenarsi a distanza con un personal trainer che oltre a fornire un programma completo di esercizi segue costantemente i progressi dell’utente settimana dopo settimana. L’app prevede diverse formule di abbonamento.

Tempo libero

GetYourGuide: una piattaforma online, anche tramite app, per scoprire e prenotare le migliori attività in città. Musei, mostre temporanee o semplicemente esperienze insolite offerte dai locals.

Food

Foodys: una delle poche app di consegna cibo a domicilio attiva anche nel sud Italia. Una selezione accurata di locali – spesso in esclusiva per questa app – per ordinare i pasti a casa o in ufficio.

COVID-19

Immuni: l’app ufficiale in Italia per verificare se si è entrati in contatto con una persona positiva al COVID-19. Se ne è parlato tanto, ma è ora è il momento di installarla.

