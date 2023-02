Instagram, Twitter e Facebook down: problemi su tutti i social, non funzionano, perché, motivo, 8 febbraio 2023

Instagram, Twitter e Facebook sono down oggi, 8 febbraio 2023, in Italia. Problemi di utilizzo nella serata su tutti i social più diffusi. Il disservizio è ampiamente segnalato un po’ in tutta Italia, anche se non è generalizzato e c’è chi riesce comunque a usare le varie app. Molti utenti però hanno registrato problemi nell’accesso e nell’uso dei social. Come testimonia downdetector il down è molto diffuso.

Segnalazioni di Instagram down sono iniziate poco prima delle ore 20. Intorno alle 22 di questa sera segnalazioni, seppur minori, hanno riguardato anche Facebook. Intorno alle 23 i problemi hanno riguardato anche Twitter. Su Instagram in particolare si fa fatica a pubblicare Storie e Reel. In queste ore in Italia il traffico sui social è in aumento anche perché molti utenti seguono il Festival di Sanremo 2023 anche sui social, come secondo schermo, per commentare quanto sta accadendo sul palco dell’Ariston. Parecchia quindi la delusione di molte persone che non riescono a commentare il Festival attraverso i social, in particolare Instagram e Twitter, visto questo down.