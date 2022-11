Instagram down oggi 31 ottobre 2022: account bloccati e follower in calo

Oggi, lunedì 31 ottobre 2022, diversi utenti in tutto il mondo lamentano un down di Instagram: numerose persone, infatti, riferiscono di avere l’account bloccato, mentre altri hanno notato un calo drastico dei follower.

Numerosi utenti su Twitter hanno scritto di aver provato ad accedere al servizio, ma di essersi ritrovati la seguente scritta: “Abbiamo sospeso il tuo account nella seguente data: 31 ottobre 2022. Hai 30 giorni per comunicare il tuo disaccordo con questa decisione”.

“Il tuo account non rispetta le nostre linee guida della community. Se non riusciremo a confermare il tuo account, verrà disabilitato in modo permanente” si legge ancora nel messaggio.

Anche gli utenti che non si sono ritrovati l’account bloccato lamentano comunque difficoltà nell’aggiornare il feed e nel guardare e ascoltare le storie e una perdita drastica dei propri follower.

Ma che cosa sta succedendo? L’ipotesi più accreditata al momento è che Instagram stia eliminando tutti gli account fake e che nel farlo abbia erroneamente cancellato anche account in realtà reali.

“Siamo consapevoli che alcuni di voi stanno riscontrando problemi di accesso al proprio account Instagram. Stiamo esaminando e ci scusiamo per l’inconveniente”: è quanto comunicato dalla società che appartiene al gruppo Meta.

Proprio pochi giorni fa un altro servizio del gruppo, WhatsApp, era andato in down per diverse ore: un problema che era stato registrato in tutto il mondo.

Notizia in aggiornamento