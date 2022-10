WHATSAPP DOWN – È tornato a funzionare WhatsApp, la nota app di messaggistica che nella mattinata di oggi, martedì 25 ottobre 2022, ha registrato un down di circa due ore.

Il famoso servizio di messaggistica istantanea dalle 9.00 circa risulta fuori uso con numerose persone che sui social stanno lamentando problemi di connessione che impediscono agli utenti di collegarsi al servizio, inviare messaggi e foto.

Anche il servizio per pc, WhatsApp Web, ha smesso improvvisamente di funzionare.

Il disservizio è stato confermato anche dal sito downdetector con le segnalazioni che sono arrivate dagli utenti dalle ore 9 circa in poi.

Nel giro di pochi minuti le segnalazioni di problemi sono passate da 2 a 21.592.

L’applicazione, di proprietà di Mark Zuckerberg, ha improvvisamente smesso di funzionare probabilmente a causa di problemi al server.

“Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile” ha dichiarato un portavoce di Meta.

Gli altri servizi di Meta, invece, ovvero Facebook e Instagram, al momento sembrano funzionare correttamente.

Le segnalazioni, a quanto si apprende, arrivano anche dall’estero: in diversi Paesi, infatti, il sistema ha smesso di funzionare.

WhatsApp have reportedly suffered partial disruption. While there is no official response or acknowledgement from WhatsApp, there are reports that users are not being able to send or receive messages on the messaging platform.#whatsapp #whatsappdown https://t.co/zrNVeZ0HVN

— Jaymin Shah (@JayminSOfficial) October 25, 2022