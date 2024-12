Iliad in down in tutta Italia, non funzionano internet e rete telefonica: cosa sta succedendo

Iliad in down in tutta Italia oggi 3 dicembre 2024: cosa sta succedendo

Oggi, martedì 3 dicembre 2024, la rete Iliad non funziona e sembrerebbe essere in down in gran parte d’Italia: da questa mattina, infatti, migliaia di utenti hanno segnalato problemi sul sito specializzato Downdetector.

I problemi più segnalati riguardano maggiormente la linea Internet mobile (60%). Il 26% degli utenti, invece, lamenta disservizi sulla linea fissa mentre il 14% ha problemi con il servizio voce mobile.

I disagi, come detto, si registrano in tutta Italia e coinvolgono tutte le grandi città: da Milano a Bologna, passando per Bari, Roma, Firenze, fino a Pescara, Modena, Rimini e Forlì.

Al momento non è chiaro che cosa stia causando il disservizio, mentre l’operatore non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale sull’accaduto.

Notizia in aggiornamento