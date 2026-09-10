Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:03
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Tecnologia
Tecnologia

George Clooney e l’intelligenza artificiale: “Mi fa paura in mano a questi politici”

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'attore condivide le sue preoccupazioni in merito all'IA

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

George Clooney condivide le sue preoccupazioni in merito all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Ospite del simposio “Qual è il futuro della creatività nell’era dell’AI?”, che si è tenuto a Venezia, l’attore ha dichiarato: “Sono stato educato con una convinzione: qualunque cosa leggessi era vera, ora invece diciamo alla gente di non credere a ciò che vede. È l’evoluzione del mondo dell’informazione a spaventarmi, più del futuro dello show business, e non mi fido del governo per regolare l’intelligenza artificiale, soprattutto quando ci sono imbecilli al potere”. L’interprete ha quindi aggiunto: “Comunque resto ottimista e ci tengo, come anche mia moglie Amal, a interessarmi dei problemi del mondo. Però ho 65 anni e a chi mi chiede se voglia entrare in politica rispondo che abbiamo bisogno di nuove persone con idee diverse”.

Al convegno ha partecipato anche il regista Giuseppe Tornatore, che ha dichiarato: “L’intelligenza artificiale è un mezzo creato dall’uomo, ma non come qualcosa che deve dominarci. È il caso allora di stabilire come comportarci per non lasciarci sopraffare: dobbiamo tornare a sognare per mantenere la priorità dell’essere umano rispetto alla tecnologia. L’effetto di ciò che è il prodotto della nostra creatività può sfuggire anche alla nostra stessa volontà creativa. Giorni fa sono stati pubblicati pochi minuti di un film interpretato da Val Kilmer, ma il problema è che è morto due anni fa. Questo film non lo ha girato lui, ma gli eredi hanno permesso che si realizzasse. Anche a me piacerebbe dirigere ad esempio Buster Keaton, ma non vorrei che questo diventasse una folle promessa d’immortalità, come nel caso dei genitori che conversano con la figlia morta da tempo grazie all’AI. Ecco, allora c’è un confine oltre il quale non si deve andare”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Tecnologia / Un ricercatore di Anthropic si dimette e lancia l’allarme: “L’intelligenza artificiale può sterminare l’umanità”
Tecnologia / Manfredi Lefebvre d’Ovidio: perché l’AI cambierà il turismo di lusso
Sondaggi / Da Google a ChatGPT: gli utenti non cercano più informazioni, ma consigli
Ti potrebbe interessare
Tecnologia / Un ricercatore di Anthropic si dimette e lancia l’allarme: “L’intelligenza artificiale può sterminare l’umanità”
Tecnologia / Manfredi Lefebvre d’Ovidio: perché l’AI cambierà il turismo di lusso
Sondaggi / Da Google a ChatGPT: gli utenti non cercano più informazioni, ma consigli
Tecnologia / Perché gli studi di sviluppo stanno spostando budget sull’intelligenza artificiale
Tecnologia / Connessione domestica: la tecnologia FWA come solida alternativa alla fibra
Tecnologia / Tecnologia smart home: l’antifurto wireless per proteggere la casa
Tecnologia / È l’era dell’edge data center
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Tecnologia / Gioco pubblico e rete fisica: come funziona la filiera del settore
Tecnologia / La fibra ottica che “ascolta”: Fibercop e Nokia collaborano per trasformare la rete in una piattaforma di monitoraggio intelligente
Ricerca