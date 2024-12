Facebook, WhatsApp e Instagram down oggi 11 dicembre: le app di Meta non funzionano

Facebook, WhatsApp e Instagram oggi, mercoledì 11 dicembre 2024, sono attualmente in down: le app di Meta non funzionano in tutto il mondo con gli utenti che stanno lamentando numerosi disservizi.

Il sito specializzato Downdetector sta ricevendo migliaia di segnalazioni da tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Germania passando per Italia, Giappone, Brasile e Australia.

Le difficoltà, per quanto riguarda Facebook e Instagram, sono perlopiù nell’attività di pubblicazione dei post, programmati e non, mentre qualcuno lamenta difficoltà anche ad accedere ai social. La maggior parte degli utenti, però, riferisce di riuscire a entrare nell’app ma senza riuscire a utilizzarla a pieno.

Per quanto riguarda WhatsApp, invece, molti utenti affermano di avere difficoltà nel caricare foto o video inviate mentre altri non riescono a inviare i messaggi. Anche Threads e Facebook Messenger, piattaforme collegate, stanno riscontrando diversi problemi.

Meta non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito al down di oggi né comunicato perché le app al momento non funzionano in gran parte del mondo.

In pochi minuti gli hashtag #instagramdown e #whatsappdown sono diventati di tendenza su X dove migliaia di utenti stanno testimoniando le proprie difficoltà con le app di Meta.