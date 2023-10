Facebook e Instagram a pagamento: in arrivo gli abbonamenti senza pubblicità. Ecco quanto costano

Facebook e Instagram a pagamento: quanto costano gli abbonamenti

Facebook e Instagram diventeranno a pagamento per chi vorrà continuare a usufruire del servizio senza la pubblicità: lo ha annunciato Meta, presentando anche il costo degli abbonamenti.

Il servizio approderà il 6 novembre in Europa e avrà il prezzo di 9,99 euro al mese per la versione web e il costo di 12,99 euro al mese per le versioni da smartphone iOS e Android.

Meta ha sottolineato che la decisione è stata adottata “in conformità con le normative europee” relative alla protezione dei dati e ai mercati digitali.

Gli abbonamenti, dunque, permetteranno l’utilizzo dei due social network senza alcuna pubblicità: per tutti coloro che decideranno di non usufruire del servizio Facebook e Instagram continueranno a essere accessibili e totalmente gratuiti ma con inserzioni pubblicitarie.

Nella versione gratuita, come spiega Meta, nei feed compariranno inserzioni pubblicitarie ritenute “rilevanti” per gli utenti. Il servizio a pagamento sarà accessibile a persone di età superiore ai 18 anni nell’Ue, nei paesi dello spazio economico europeo (See) e in Svizzera.

Se un utente possiede più profili, inoltre, Meta specifica che, dal primo marzo 2024m agli account aggiuntivi di ciascun utente verrà applicato un costo aggiuntivo di 6 euro al mese per la versione web e di 8 euro al mese per la versione smartphone.