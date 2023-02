Facebook e Instagram come Twitter: Meta lancia gli abbonamenti a pagamento per gli account verificati

Facebook e Instagram a pagamento: abbonamenti per gli account verificati

Facebook e Instagram diventano a pagamento almeno per quello che riguarda gli account verificati: per avere la spunta blu, infatti, d’ora in avanti bisognerà sottoscrivere un abbonamento, così come avviene su Twitter.

Ad annunciare la svolta è stato Mark Zuckerberg, fondatore e ad di Meta, la società che controlla i social network, che su Facebook ha presentato Meta Verified, questo il nome del servizio, che permetterà di “autenticare il proprio account con un documento, avere una spunta blu, avere protezione extra contro i furti di identità e accesso rapido all’assistenza”.

Il servizio, al momento disponibile in Australia e Nuova Zelanda, ma che sarà lanciato “presto anche in altri Paesi”, ha un costo di 11,99 dollari al mese sul web o 14,99 dollari su iOS di Apple.

L’annuncio di Mark Zuckerberg arriva dopo le difficoltà economiche affrontate da Meta negli ultimi mesi: lo scorso novembre, infatti, l’azienda ha annunciato il licenziamento di 11mila dipendenti.

“All’inizio del Covid, il mondo si è spostato rapidamente online e l’impennata dell’e-commerce ha portato a una crescita dei ricavi smisurata” aveva spiegato Zuckerberg aggiungendo: “Molte persone hanno previsto che questa sarebbe stata un’accelerazione permanente che sarebbe continuata anche dopo la fine della pandemia. Anch’io l’ho fatto, quindi ho deciso di aumentare significativamente i nostri investimenti. Sfortunatamente, le cose non sono andate come mi aspettavo”.