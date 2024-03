Facebook e Instagram down oggi (Meta), 5 marzo 2024: perché, il motivo

Facebook e Instagram down (Meta) oggi, 5 marzo 2024: perché, il motivo, cosa è successo

Perché oggi, 5 marzo 2024, Facebook e Instagram sono down? Un problema che si è riscontrato questo pomeriggio, intorno alle 16.30, come hanno segnalato molti utenti su altri social, come X. Improvvisamente i servizi di proprietà di Meta sono andati in down. Al momento è impossibile loggarsi su Facebook o aggiornare il proprio feed di Instagram. L’azienda su X ha fatto sapere, tramite il capo della comunicazione, che è “al corrente del problema di accesso” e che sta “lavorando per risolvere”.

Molte persone in tutta Italia, come testimonia il sito Downdetector, hanno notato problemi nell’accesso ai social come Instagram e Facebook, sia via browser che app. A chi prova a fare il login appare una pagina vuota bianca. I problemi riguardano anche Facebook Messenger. Il down ha colpito anche Threads, mentre WhatsApp funziona senza problemi. In particolare su Facebook gli utenti sono stati “buttati fuori” dall’app, senza riuscire a rientrare neanche una volta inserita la password. Ad altri sull’home page compare il messaggio Sessione scaduta. Il problema, alle 17.30, per quanto riguarda Facebook, sembra in via di risoluzione.

Su Instagram, invece, è apparso il messaggio “impossibile aggiornare il feed” e tutti i post visibili sono solo quelli vecchi. Non si riescono a vedere né i post e i Reel, né le Storie. Il down di Facebook e Instagram di oggi non riguarda solo l’Italia, ma anche altre parti del mondo. “Mi ha buttato fuori”, commenta qualche utente su X. “Quando provo ad accedere mi blocca”, scrive un altro.