Ibrahimovic positivo al Coronavirus

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Coronavirus. La positività è venuta fuori dopo l’ultimo giro di tamponi deciso dopo che mercoledì Duarte era risultato ammalato. Stasera nel preliminare di Europa League non ci sarà lo svedese ma contro il Bodo-Glimt giocherà il giovane Colombo. Ibra ora andrà in quarantena, non potrà chiaramente giocare né stasera né nelle prossime partite. Starà fuori finché non avrà il doppio tampone negativo. Il suo rientro potrebbe quindi slittare dopo la pausa delle Nazionali, ovvero il 18 ottobre.

Questo il comunicato ufficiale del Milan sulla positività di Ibrahimovic: “AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi”.

Ieri, 23 settembre, l’annuncio della positività di Duarte, come comunicato dal club rossonero in una nota: “Il giocatore Léo Duarte è risultato positivo ad un tampone effettuato nella giornata di ieri ed è stato prontamente posto in quarantena a domicilio”. Gli altri componenti del gruppo squadra, si leggeva nel comunicato, “sono risultati tutti negativi. Come previsto dai protocolli vigenti tutto il gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone prima della gara di domani sera contro il Bodø/Glimt e seguirà le misure preventive indicate dalle autorità sanitarie locali”.

Da questo secondo giro di tamponi effettuato oggi è emersa la positività al Covid di Ibra. Una doccia fredda per il Milan che dovrà dunque fare a meno del suo giocatore più rappresentativo a cominciare dalla sfida da dentro o fuori di oggi, partita nella quale tra l’altro mancherà anche l’altro attaccante Rebic, squalificato.

