“Traditore, m***a senza onore”: gli ultras della Roma attaccano Zaniolo con uno striscione affisso nella notte

Nicolò Zaniolo ai ferri corti con la Roma: il centrocampista classe ’99 ha rifiutato l’offerta del Bournemouth dopo aver comunicato ai compagni e all’allenatore José Mourinho di non voler continuare la sua esperienza in giallorosso, lasciando il club in una situazione di stallo.

“È da un mese che dice che vuole andare via – ha commentato il tecnico in conferenza pre-Napoli – ma alla fine purtroppo ho avuto ragione io ed è ancora qua”.

Uno scenario che ha generato malumori anche nella tifoseria, affezionatissima al giovane talento (un suo gol la scorsa stagione ha consegnato alla Roma la Conference League) ma adesso diventata fredda nei suoi confronti.

E c’è anche chi è andato oltre. Alcuni gruppi ultras della Curva Sud dello Stadio Olimpico hanno realizzato ed affisso uno striscione offensivo, invitandolo a lasciare la città.

“Traditore m*** senza onore” è il messaggio rivolto al ragazzo, che già la scorsa settimana aveva chiesto di non essere convocato per la partita contro lo Spezia.

Zaniolo è stato minacciato anche sui social, al punto da essere costretto a disattivare i commenti sotto i post dei suoi account. Restano meno di tre giorni per conoscere il suo destino: la finestra di calciomercato invernale si conclude alla fine del mese, entro quella scadenza si saprà se l’azzurro proseguirà – e se sì, in che modo – la sua esperienza all’ombra del Colosseo oppure se riuscirà a trovare una nuova squadra.

Aveva provato a prenderlo il Milan, ma l’affare è saltato. Alla finestra anche la Juventus, che in passato ha mostrato interesse per il calciatore ma che adesso è alle prese con una crisi societaria ed economica per la quale non parte in prima linea nella corsa all’acquisto.