VERONA UDINESE STREAMING TV – Oggi, martedì 24 settembre 2019, alle ore 19 Hellas Verona ed Udinese scendono in campo allo stadio Bentegodi per la quinta giornata del campionato di Serie A 2019/2020, primo turno infrasettimanale della stagione.

Dove vedere Verona Udinese in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita in programma alle ore 19 nel dettaglio:

Verona Udinese: dove vederla in tv

La partita di Serie A, valida per la quinta giornata della stagione 2019 2020, tra Hellas Verona ed Udinese sarà visibile in esclusiva via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport (diretta tv su Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Verona Udinese è fissato alle ore 19 di oggi, martedì 24 settembre 2019.

Verona Udinese: dove vedere la partita in live streaming

In diretta streaming la partita tra Verona ed Udinese sarà visibile live per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Verona Udinese streaming: le probabili formazioni

Chi gioca oggi? Quali sono le formazioni di Verona ed Udinese per la sfida di questa sera, valida per la quinta giornata della Serie A? Juric dovrebbe schierare il Verona con il modulo 3-4-2-1. Alle spalle dell’unica punta Stepinski ci dovrebbero essere Zaccagni e Pessina. In difesa, i titolari dovrebbero essere Rrahmani, Dawidowicz e Gunter. L’Udinese dovrebbe puntare sul 3-5-2 con la coppia d’attacco formata da Lasagna e Nestorovski. In difesa, invece, ci dovrebbero essere Becao, Ekong e Samir.

Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per la sfida della Serie A 2019 2020 in programma oggi, martedì 24 settembre 2019:

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski

All. Juric

Indisponibili: Bocchetti, Crescenzi, Badu, Bessa

Squalificati: –

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Pussetto, Lasagna

Potrebbero interessarti Calcio in streaming e tv: dove vedere le partite della quinta giornata della Serie A in diretta Calendario Serie A 2019 2020: le partite della quinta giornata in programma oggi Brescia-Juventus, oggi alle 21 il calcio d’inizio: debutto per Balotelli | Serie A

All. Tudor

Indisponibili: Ter Avest

Squalificati: De Paul.

Arbitro: Chiffi

Verona Udinese streaming: le quote del match

Le quote dei bookmaker per Verona Udinese prevedono una sfida abbastanza equilibrata, con un leggero vantaggio per i padroni di casa. Il segno 1, infatti, è offerto a 2.65, il segno X a 3.25. e infine, il segno 2 a 2.75.