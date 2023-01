Vela, la Croazia vince la 13esima Monaco Optimist Team Race

Vittoria della Croazia alla 13esima Monaco Optimist Team Race. La squadra dei quattro giovani atleti del Sailing Club Uljanik di Pola finisce i 5 giorni di gara in cima al podio, davanti a Stati Uniti e Spagna.

“I ragazzi vanno a vela almeno da un paio di anni. Lavoriamo tanto, la team race ci piace molto. L’anno scorso – sottolinea l’allenatore del team del Club di Pola, Dario Kliba – abbiamo perso contro gli Stati Uniti quindi questo ci ha dato la carica per tornare quest’anno e dimostrare che possiamo batterli. È una soddisfazione incredibile. Ora ci riposiamo 7 giorni e poi abbiamo una regata a Torrevieja in Spagna. A fine inverno abbiamo ancora qualche appuntamento e poi ci riposiamo prima delle gare in Croazia per le qualificazioni agli europei e ai mondiali”.

La gara di vela internazionale vede alla prova le migliori squadre della categoria ed è organizzata dallo Yacht Club de Monaco con il supporto di FxPro, il marchio di abbigliamento tecnico Slam, cantiere Erplast e Peace and Sport. Sedici nazioni e 64 velisti under 14 si sono riuniti nel Principato per questo evento.

“Per noi è una manifestazione molto importante. Prima di tutto si tiene in inverno e ospitiamo giovanissimi che arrivano da 16 Paesi quindi è un’occasione per trasmettere i nostri valori, educare i giovani e non solo farli migliorare a livello sportivo nel mondo della vela ma anche a portare avanti valori che tornano utili nella vita”, aggiunge il segretario generale, Bernard d’Alessandri. Appuntamento con la prossima edizione dal 10 al 14 gennaio 2024.