Una carriera straordinaria, durata 25 anni, nei quali ha conquistato 9 titoli mondiali, 115 Gran Premi vinti e un posto di diritto nella storia dello sport. Ieri a Valencia Valentino Rossi è sceso per l’ultima volta dalla sua moto, chiudendo un capitolo della sua vita e un po’ di quella di tutti noi che per anni abbiamo ammirato le imprese su due ruote del Dottore. Un ottimo decimo posto nella sua ultima gara, a 42 anni, poi la festa.

L’ultimo giro in passerella, l’emozione della fidanzata Francesca, l’abbraccio dei tifosi, degli amici e dei colleghi di una vita. La gioia e lo champagne prevalgono sulla malinconia e la tristezza. “Ero preoccupato per questo weekend, invece ho ricevuto tante sorprese e alla fine ci siamo divertiti — ha raccontato Rossi —. È stato un addio nel mio stile, abbiamo bevuto, saltato… E comunque non dimentichiamo che ho fatto una bella gara e sono arrivato decimo, questa è la cosa che mi ha fatto godere di più. Sono fiero di essere andato forte oggi: stamane mi sono svegliato pensando solo ad andare forte e non che stavo smettendo. Ero ispirato, e mi piace avere lasciato così. Adesso potrò dire che all’ultima gara ho fatto decimo, mica ultimo. Questa me la rivendo almeno per un cinque-sei anni…”. Tanto che aggiunge ironicamente Valentino, “era una scusa per fare casino. Mi sono divertito molto. Magari smetto anche l’anno prossimo…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentino Rossi (@valeyellow46)

Ai box Rossi ha trovato un suo grande mito, Rolando, il fenomeno brasiliano che rese celebre la sua Inter: “Ho voluto dargli l’addio dopo una carriera meravigliosa, ci ha fatto sognare tutti — dice Ronaldo emozionato —. E poi abbiamo in comune la passione comune per l’Inter che ci fece conoscere alla Pinetina nel 1999. Da allora lui ha fatto la storia”. Immagini che resteranno per sempre nella storia dello sport. Grazie, Valentino.