Us Open 2020 in tv e streaming: dove vedere il torneo di tennis

US OPEN 2020 STREAMING TV – Dal 31 agosto 2020 fino alla finale di domenica 13 settembre, il mondo del tennis si sposta a Flushing Meadows per gli Us Open. Dopo il lungo stop per l’emergenza Coronavirus, l’Open americano è il primo torneo dello Slam a ripartire. Favorito numero uno è ovviamente Novak Djokovic, reduce dal successo a Cincinnati. Ma dove vedere in tv e in streaming gli Us Open 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In tv

Gli Us Open 2020 sono una grande esclusiva dei canali del gruppo Discovery. In particolare, il torneo americano di tennis sarà trasmesso in diretta tutti i giorni su Eurosport, da lunedì 31 agosto fino alla grande finale di domenica 13 settembre. Si inizierà alle ore 17 su Eurosport 1 e tra le ore 17.30 e le 18 su Eurosport 2 per via della contemporaneità con il Tour De France; la lunghissima diretta terminerà intorno alle ore 5 con l’ultimo match della sessione serale. In particolare, su Eurosport 1 verranno trasmessi i match di cartello, su Eurosport 2 una regia dedicata alle partite degli italiani.

Dove vedere Eurosport? Eurosport è disponibile in tv sui canali 210 e 211 di Sky in HD, ma anche sulle piattaforme in streaming su DAZN e TIMVISION. La grande novità per gli Us Open 2020 sarà Roberta Vinci, che sui canali del gruppo Discovery commenterà due quarti di finale, una semifinale e la finale del tabellone femminile.

Torna tutta l’apprezzata squadra al commento dei match dello Us Open 2020: i telecronisti Jacopo Lo Monaco, Federico Ferrero, Niccolò Trigari, Riccardo Bisti, Dario Puppo e Simone Eterno, mentre le secondi voci (commento tecnico) sono Barbara Rossi, Guido Monaco, Fabio Colangelo, Lorenzo Cazzaniga, Paolo Cané, Marco Bucciantini e Diego Nargiso. Per la prima volta Barbara Schett condurrà Game, Schett and Mats dall’Eurosport Cube di Londra con Mats Wilander. Con loro dei campioni del passato di primo piano come John McEnroe, Boris Becker e Justin Henin.

Us Open 2020: dove vedere in streaming

È inoltre possibile seguire il torneo in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento annuale a 49.99 euro o a 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport; il pass mensile invece è disponibile al prezzo di 7.99 euro al mese.

Come se non bastasse, attraverso il sito di Eurosport, gli appassionati potranno guardare contenuti esclusivi, gli highlights e i migliori punti della giornata.

Us Open 2020, il calendario

Due settimane di grande tennis a Flushing Meadows per questi Us Open in epoca Covid. Un torneo che dirà molto sullo stato di salute dei più importanti giocatori, dopo diversi mesi di stop forzato. L’uomo da battere è sicuramente Djokovic. Proveranno a dargli del filo da torcere giovani campioni come Dominic Thiem, Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, ma occhio anche all’italiano Matteo Berrettini. Questo il calendario degli Us Open 2020:

Day 1: lunedì 31 agosto – Primo turno

Day 2: martedì 1 settembre – Primo turno

Day 3: mercoledì 2 settembre – Secondo turno

Day 4: giovedì 3 settembre – Secondo turno

Day 5: venerdì 4 settembre – Terzo turno

Day 6: sabato 5 settembre – Terzo turno

Day 7: domenica 6 settembre – Ottavi di finale

Day 8: lunedì 7 settembre – Ottavi di finale

Day 9: martedì 8 settembre – Quarti di finale

Day 10: mercoledì 9 settembre – Quarti di finale

Day 11: giovedì 10 settembre – Semifinali femminili

Day 12: venerdì 11 settembre – Semifinali maschili

Day 13: sabato 12 settembre – Finale femminile

Day 14: domenica 13 settembre – Finale maschile

