Questa sera, sabato 20 giugno 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Warriors Gate, film del 2016 diretto da Matthias Hoene. Il film d’azione-avventura-fantasy, di produzione franco-cinese, scritto da Luc Besson e Robert Mark Kamen, è uscito in Cina il 18 novembre 2016 e negli Stati Uniti il 5 maggio. Ma vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming il film The Warriors Gate.

Trama

Jack Bronson è un adolescente che trascorre il suo tempo libero giocando ai videogiochi e lavorando in un negozio di antichità cinese. Sua madre sta cercando di vendere la casa in cui vivono prima che essa finisca pignorata. Mentre sta andando al parco in bicicletta, Jack viene inseguito da Travis, un bullo del quartiere, e dai suoi amici. Per scappare da loro, Jack si nasconde nel negozio dove lavora e viene aiutato dal suo capo, Mr Cheng, il quale fa dono al ragazzo di un cimelio di famiglia, The Warriors Gate, appena giunto in negozio da Beijing. Jack va a dormire con quel dono nella sua stanza e si sveglia con una spada al collo. Un guerriero, Zhao, il quale gli dice che il “cavaliere nero” deve badare alla cosa più preziosa del regno: la principessa Su Lin…

IL FINALE (SPOILER)

Su Lin è incoronata Imperatrice e bacia Jack. Le guardie dell’imperatrice vedono il suo rossetto sulla faccia di Jack e cercano di ucciderlo per toccarla; ma torna a casa attraverso la Porta dei Guerrieri; distruggendolo e rendendolo inutile tornare indietro. Quando va a scuola il giorno dopo, Jack finalmente sconfigge il suo prepotente, Travis. A casa, Jack cerca di rimettere insieme i Warriors Gate, ma fallisce, così crea un videogioco chiamato “The Warriors Gate” e lo vende per 25.000 dollari in modo che lui e sua madre possano tenere la loro casa. Alcuni giorni dopo Jack si trova al centro commerciale per comprare un gelato e si imbatte in Su Lin, la quale ha fatto realizzare al Mago un’altra scatola/portale ed ha promulgato una nuova legge affinché tutti possano fare delle vacanze compresa l’imperatrice. Nel regno dell’Imperatrice, vediamo Zhao che insegna a tutti i cavalieri a ballare. Su Lin balla anche una danza moderna stando in piedi sul balcone del suo palazzo della Città Proibita.

The Warriors Gate: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast completo del film The Warriors gate? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Mark Chao: Zhoo

Ni Ni: Su Lin

Dave Bautista: Arun

Sienna Guillory: Annie

Uriah Shelton: Jack

Francis Ng: Mago

Ming Xi: Ninfa #1

Kara Wai: Spirito della Montagna

Zha Ka: Brutus

Ron Smoorenburg: Cavaliere Nero

You Tianyi: Ninfa #2

Lijie Liu: Ninfa #3

Dakota Daulby: Travis Leigh

Luke Mac Davis: Hector

Yilin Guan: Messaggero #1

Xiaochuan Li: Messaggero #2

Tao Chen: Treasurer

David Liu: Tailor

Fei Huang: Prete / Shaman

Joel Adrian: Barbaro vichingo

Eva Day: Sales Girl

Byron Gibson: Barbaro vichingo

David Torok: Barbaro vichingo

Svitlana Zavialova: Barbaro vichingo

Jia Dong Liu: Imperatore

Streaming e tv

Dove vedere The warriors gate in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 20 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

