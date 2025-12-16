Icona app
Sport

Tennis: Atp vara nuove regole contro il caldo estremo. Ecco cosa cambierà dalla prossima stagione

Jannik Sinner. Credit: AGF

Dalle pause di 10 minuti alla sospensione automatica del gioco: così il circuito internazionale vuole proteggere la salute dei giocatori

di Giovanni Macchi
L’ATP ha varato una nuova regola contro il caldo intenso che entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione per proteggere i giocatori che competono in condizioni estreme.
Il nuovo regolamento approvato dal Board dell’ATP è basato sul metodo Web Bulbe Globe Temperature (WBGT). Questo indice, dato da una media di due o tre temperature pesate con opportuni coefficienti, viene utilizzato per misurare lo stress termico sugli esseri umani, combinando fattori quali caldo, umidità, vento e radiazione solare ed è essenziale per la sicurezza (non solo negli ambienti sportivi) per prevenire i colpi di calore, soprattutto in condizioni di forte irraggiamento, utilizzando sensori specifici. Questo metodo inoltre introduce soglie chiare per introdurre misure volte al raffreddamento e per la sospensione del gioco nelle partite di singolare al meglio dei tre set. Ma cosa prevede il regolamento?

Disposizioni principali
Quando, durante i primi due set delle partite di singolare giocate al meglio dei tre, l’indice WBGT raggiungerà i 30,1 °C o più, da entrambi i giocatori potrà essere richiesta una pausa di raffreddamento di 10 minuti dopo il secondo set. Durante la pausa, i giocatori potranno idratarsi, cambiarsi, fare la doccia e ricevere assistenza tecnica, sotto la supervisione dello staff medico dell’ATP allo scopo di ridurre il calore. Se invece l’indice WBGT dovesse superare i 32,2 °C, il gioco sarà sospeso automaticamente.
“La nuova regola fornisce un approccio strutturato e supportato dal punto di vista medico per gestire il calore estremo, con l’obiettivo di salvaguardare la salute dei giocatori, migliorando al contempo le condizioni per gli spettatori, i funzionari, i raccattapalle e lo staff del torneo”, si legge sul sito dell’ATP.

