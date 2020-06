Superbike, incidente a Donington: morto Ben Godfrey

Il pilota della Superbike Ben Godfrey è morto all’età di 25 anni in un incidente sulla pista di Donington Park mentre stava partecipando a un evento “No Limits Trackdays”. A renderlo noto è stata la società per cui il ragazzo inglese correva: “Durante la seconda sessione di gruppo avanzata della nostra giornata di No Limits Track oggi a Donington Park, Ben Godfrey, 25 anni, si è scontrato con un’altra moto sull’approccio a Redgate ed è caduto dalla sua moto – la nota -. Tragicamente, ha subito gravissime lesioni e nonostante l’immediata assistenza medica a terra, è deceduto a causa delle stesse poco dopo”. Immediatamente la polizia di Leicestershire ha aperto un indagine per accertare i fatti.

Chi era Ben Godfrey

Il pilota inglese era un giovane molto promettente nel mondo della Superbike e avrebbe dovuto gareggiare nella Ducati TiOptions Cup a Silverstone per il Team BGR entro la fine di quest’anno. “Ben era davvero un giovane fantastico e amico di così tante persone nel paddock, sorrideva sempre e aveva tempo per tutti – le parole di Mark Neate, l’organizzatore della No Limits Trackdays -. Era molto eccitato per l’inizio della stagione e aveva subito partecipato per molti giorni di pista nell’ultimo mese. I nostri pensieri sono con la sua famiglia, il suo compagno Jordan e i suoi compagni di squadra e amici”. Godfrey, che aveva già corso in entrambe le serie sia in Superstock sia in Endurance, è stato ricordato anche dal compagno di gara della Superbike, Glenn Irwin: “Riposa in pace Ben Godfrey. Sei scomparso troppo presto. I miei pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e la sua squadra”.

Potrebbero interessarti Zanardi, l'autore del video: "Non aveva il cellulare in mano. Una ruota si è mossa in modo strano" Niccolò Zanardi: “Per tutti mio papà è un esempio di vita come sportivo. Per me lo è come padre” Zanardi, parla il camionista: “Sembrava un pallone, la sua immagine mi tormenta”