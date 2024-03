Sorteggio quarti Europa League 2023-2024 diretta LIVE

Oggi, venerdì 15 marzo 2024, alle ore 13 a Nyon vanno in scena i sorteggi dei quarti dell’Europa League 2023 2024 con protagoniste diverse squadre italiane come Milan e Roma. Oggi verranno anche stabiliti gli accoppiamenti per le semifinali e la squadra “di casa” pro forma in finale. TPI segue in diretta il sorteggio. Ecco tutti gli accoppiamenti.

Le squadre

Sono otto le squadre qualificate ai quarti di Europa League 2023 2024:

MILAN

ATALANTA

ROMA

Liverpool

Leverkusen

Marsiglia

West Ham

Benfica

Come funziona

Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League è libero. A partire da questa fase della competizione non sono previste teste di serie e anche squadre della stessa federazione possono essere sorteggiate contro. Possibile dunque la presenza di derby. Inoltre possono affrontarsi squadre che si sono già sfidate nella fase a gironi. Contestualmente al sorteggio per i quarti di finale, verrà determinato il tabellone completo della Europa League 2023/24 e verranno stabiliti anche gli accoppiamenti delle semifinali, oltre a sorteggiare la squadra che giocherà “in casa” nella finale della Dublin Arena a Dublino, mercoledì 22 maggio 2024 alle ore 21.

Streaming e tv

Qui sopra la diretta LIVE del sorteggio dei quarti di finale dell’Europa League 2023-2024, ma dove vederlo in tv e live streaming? Potete seguire i sorteggi dei quarti di finale dell’Europa League 2024 su Sky Sport 24 a partire dalle ore 13 di oggi, venerdì 15 marzo 2024. In diretta commenti, analisi, interviste e tutti gli accoppiamenti. Il sorteggio non sarà visibile in chiaro. Non solo tv. Se non siete a casa, potete seguire il sorteggio in streaming live su Sky Go, DAZN e NOW, oltre che sul sito dell’Uefa.