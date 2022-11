Sorteggio ottavi Champions League 2022-2023 streaming e diretta tv: dove vederlo live

Oggi, lunedì 7 novembre 2022, alle ore 12 a Nyon (Svizzera) va in scena il sorteggio degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2022-2023 a cui prenderanno parte 3 squadre italiane: Milan, Inter e Napoli. L’evento sarà seguito live da diverse televisioni nazionali e testate giornalistiche tra cui TPI. Dove vedere il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2021-2022 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Si potrà seguire il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023 attraverso varie piattaforme televisive: su Sky Sport 24 al canale 200 del satellite, con diretta a partire dalle ore 11,45 e in chiaro (gratis) su Canale 20 con diretta a partire dalle ore 11,50.

Sorteggio ottavi Champions League 2021-2022 streaming live

Non solo tv. Il sorteggio sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati a Sky potranno seguirlo su SkyGo, mentre chi non ha sottoscritto un abbonamento potrà acquistare uno dei pacchetti su NOW che includa il meglio della Champions League. Il sorteggio in streaming si potrà anche vedere sull’app Mediaset Infinity, selezionando Canale 20 dal palinsesto. Il sorteggio sarà trasmesso anche sul sito ufficiale della UEFA in lingua inglese.

Le fasce

Le sedici squadre qualificate per gli ottavi di finale sono divise in due fasce. Il regolamento è molto semplice. Le otto squadre che hanno vinto i rispettivi gironi sono in prima fascia e non possono affrontarsi tra loro, possono così essere sorteggiate con le otto squadre terminate al secondo posto.

Prima fascia:

Bayern Monaco (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ING)

Manchester City (ING)

NAPOLI (ITA)

(ITA) Porto (POR)

Real Madrid (SPA)

Tottenham (ING)

Seconda fascia:

Borussia Dortmund (GER)

MILAN (ITA)

(ITA) Paris Saint-Germain (FRA)

Club Brugge (BEL)

Eintracht Francoforte (GER)

INTER (ITA)

(ITA) Lipsia (GER)

Liverpool (ING)