Sorteggio ottavi Champions League 2021 2022 in diretta live: le avversarie di Inter e Juventus

Sorteggio ottavi Champions League 2021 2022 in diretta live

SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE 2021-2022 – Oggi, lunedì 13 dicembre 2021, alle ore 12 a Nyon va in scena il sorteggio degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2021-2022 a cui prenderanno parte 2 squadre italiane: Inter e Juventus. TPI seguirà l’evento in diretta.

Sorteggio ottavi Champions League 2021 2022: le fasce in diretta

Le sedici squadre qualificate per gli ottavi di finale sono divise in due fasce. Il regolamento è molto semplice. Le otto squadre che hanno vinto i rispettivi gironi sono in prima fascia e non possono affrontarsi tra loro, possono così essere sorteggiate con le otto squadre terminate al secondo posto. La Juventus è tra quelle della prima fascia, mentre l’Inter è in seconda e quindi sulla carta dovrebbe avere un sorteggio molto peggiore.

Prima fascia:

Juventus

Manchester City

Manchester United

Ajax

Real Madrid

Liverpool,

Lille

Bayern Monaco

Seconda fascia:

Inter

Chelsea

PSG

Villarreal

Sporting Lisbona

Atletico Madrid

Salisburgo

Benfica

Streaming e diretta tv

Dove vedere le partite della Champions League 2021 2022 in diretta tv e live streaming? La Champions League anche in questa stagione sarà trasmessa da Mediaset: in diretta 121 partite, compresa la finale. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 (il martedì, la miglior gara tra le squadre italiane), le altre andranno sulla piattaforma Mediaset Infinity. Sky trasmetterà 121 partite su 137, mentre su Amazon saranno trasmesse le migliori partite del mercoledì sera.