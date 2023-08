Sorteggio gironi Champions League 2023-2024 diretta LIVE: tutti gli aggiornamenti

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE DIRETTA – Oggi, giovedì 31 agosto 2023, al Grimaldi Forum di Montecarlo dalle ore 18 si svolgono i sorteggi dei gironi della Uefa Champions League 2023-2024. Quattro le italiane presenti nelle urne: Napoli, Milan, Inter e Lazio. TPI seguirà l’evento con una diretta testuale. Di seguito tutti gli aggiornamenti LIVE:

DIRETTA LIVE

Ore 18,52 – Sorteggio terminato. Di seguito tutti i gruppi della Uefa Champions League 2023-2024:

I GIRONI

A: Bayern Monaco, Manchester United, Copenhagen, Galatasaray

B: Siviglia, Arsenal, PSV, Lens

C: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlino

D: Benfica, Inter, Salisburgo, Real Sociedad

E: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic

F: Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle

G: Manchester City, Lipsia, Stella Rossa, Young Boys

H: Barcellona, Porto, Shakhtar Donetsk, Anversa

Ore 18,22 – Sono state spiegate le regole del sorteggio. Ad estrarre le sfere due ex giocatori: Joe Cole ed Eric Abidal. Inizia il sorteggio

Ore 18,07 – Vengono fatti rivivere i momenti più belli della scorsa edizione. Nel corso della cerimonia verranno premiati i migliori giocatori della scorsa Champions che ha visto la vittoria del Manchester City in finale contro l’Inter

Ore 18,00 – Si parte. Al Grimaldi Forum di Montecarlo inizia la cerimonia del sorteggio dei gironi della Uefa Champions League

Ore 17,45 – Al via la diretta televisiva del sorteggio. Tra poco verranno spiegate le modalità d’estrazione e le varie regole

Ore 17,30 – Ci siamo quasi: tra circa 30 minuti inizierà il sorteggio dei gironi della Champions League. Quattro le italiane nelle urne: Napoli, Milan, Inter e Lazio. Seguitelo con noi!

Le squadre

Di seguito le squadre (con relative fasce) che prenderanno parte al sorteggio di oggi:

PRIMA FASCIA: Napoli, Barcellona, Manchester City, Psg, Bayern Monaco, Siviglia, Feyenoord, Benfica

SECONDA FASCIA: Inter, Real Madrid, Manchester United, Lipsia, Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Porto

TERZA FASCIA: Milan, Lazio, Salisburgo, Stella Rossa, Shakhtar Donetsk, Copenhagen, Braga, Psv Eindhoven

QUARTA FASCIA: Newcastle, Lens, Union Berlino, Galatasaray, Celtic, Real Sociedad, Young Boys, Anversa

Streaming e tv

Abbiamo visto i gironi della Uefa Champions League 2023-2024, ma dove vedere il sorteggio in diretta tv e live streaming? Il sorteggio dei gironi della Uefa Champions League 2023-2024 si svolgerà oggi, giovedì 31 agosto 2023, alle ore 18. La cerimonia si terrà al Grimaldi Forum di Montecarlo. Non più a Nyon (Svizzera), quartier generale dell’Uefa. L’evento sarà trasmesso in chiaro su Canale 20 di Mediaset, al tasto 20 del digitale terrestre. Diretta anche sui canali Sky Sport, in particolare su Sky Sport 24 (canale 200).

Non siete a casa e non potete accendere la tv? Nessun problema. Potete seguire il sorteggio anche in live streaming sul sito skysport.it, sempre a partire dalle 18. Chi è abbonato alla piattaforma NOW potrà collegarsi al canali sopra indicato. Gli abbonati Sky invece possono utilizzare SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Diretta streaming anche su Amazon Prime Video. Infine sempre in chiaro per tutti i sorteggi di Champions League sono live su sportmediaset.it o direttamente in diretta streaming su UEFA.com e su YouTube.