Sorteggio calendario Serie A 2023-2024 diretta live: le partite, date, andata e ritorno, orari, soste, turni infrasettimanali

CALENDARIO SERIE A DIRETTA LIVE – Si svolge oggi, mercoledì 5 luglio 2023, alle ore 12 il sorteggio del calendario della Serie A 2023-2024. Noi di TPI seguiremo tutto live con una diretta testuale. Scoprite con noi le varie giornate del massimo campionato di calcio italiano.

DIRETTA

Ore 11,30 – Tra circa 30 minuti l’inizio del sorteggio del calendario della Serie A 2023-2024. Seguitelo con noi!

Le date

Quando inizia la Serie A 2023/24? Tra meno di due mesi si tornerà in campo per il via ad una nuova stagione del campionato. La Lega Serie A ha comunicato la data di inizio della stagione 2023-24: si parte nel weekend del 20 agosto 2023. Quando finisce la Serie A 2023/24? 38 giornate, 380 partite complessive per decretare chi sarà campione d’Italia, i posti per l’Europa, la salvezza e le retrocessioni. L’ultimo attesissimo turno è in programma a fine maggio, più precisamente il weekend del 26 maggio 2024.

Quando ci saranno le soste? Sono in totale quattro gli stop previsti al campionato. Come di consueto, tutti per lasciare spazio alle gare nazionali e – per quanto riguarda l’Europa – alle qualificazioni per l’Europeo 2024 che si disputerà al termine della prossima Serie A. Come data di riferimento per la pausa viene presa in considerazione la domenica dove non ci sarà il campionato. Come sempre, gli incontri nazionali si giocheranno sia nella settimana precedente, che nei giorni successivi, alla domenica indicata Prima pausa: domenica 10 settembre 2023

Seconda pausa: domenica 15 ottobre 2023

Terza pausa: domenica 19 novembre 2023

Quarta pausa: domenica 24 marzo 2024

Un solo turno infrasettimanale. È quanto previsto dalla Lega Serie A. Dopo l’ultima stagione intervallata dal Mondiale e con quattro turni infrasettimanali, si passa all’unico previsto per la A 2023-24. Sarà mercoledì 27 settembre 2023.

Calendario Serie A 2023-2024 sorteggio diretta live, le squadre

Ma quali sono le 20 squadre della Serie A 2023-2024? Il Napoli campione d’Italia proverà a difendere lo scudetto, ma dovrà vedersela con squadre che si stanno rafforzando sul mercato. Le neopromosse sono Frosinone, Genoa e Cagliari.

Atalanta

Bologna

Cagliari

Empoli

Fiorentina

Frosinone

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Genoa

Milan

Monza

Napoli

Roma

Salernitana

Sassuolo

Torino

Udinese

Verona

Streaming e tv

Abbiamo visto la diretta testuale del sorteggio del calendario della Serie A 2023-2024, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Appuntamento oggi, mercoledì 5 luglio 2023, alle ore 12 con diretta su DAZN e in streaming in chiaro per tutti sul canale YouTube della Lega di Serie A. Aggiornamenti in diretta anche su Sky Sport 24.