A che ora inizia il sorteggio del calendario della Serie A 2023-2024: l’orario

A che ora inizia il sorteggio del calendario della Serie A 2022 2023: l’orario, oggi 24 giugno

A che ora inizia il sorteggio del calendario della Serie A 2023-2024 in programma oggi, 5 luglio? Qual è l’orario della cerimonia? Il tradizionale appuntamento nel quale scopriremo gli abbinamenti delle 38 giornate del prossimo campionato è in programma oggi, 25 luglio 2023, alle ore 12. Presenti le 20 squadre della massima serie. Anche quest’anno la Serie A avrà un calendario asimmetrico, vale a dire che la prima gara di ritorno, ad esempio, non sarà la stessa della prima d’andata. Da regolamento un match non potrà avere il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri otto incontri. Appuntamento dunque oggi, 5 luglio 2023, alle ore 12 con il sorteggio della Serie A 2022 2023.

Quando inizia la Serie A 2023/24? Tra meno di due mesi si tornerà in campo per il via ad una nuova stagione del campionato. La Lega Serie A ha comunicato la data di inizio della stagione 2023-24: si parte nel weekend del 20 agosto 2023. Quando finisce la Serie A 2023/24? 38 giornate, 380 partite complessive per decretare chi sarà campione d’Italia, i posti per l’Europa, la salvezza e le retrocessioni. L’ultimo attesissimo turno è in programma a fine maggio, più precisamente il weekend del 26 maggio 2024. Quando ci saranno le soste? Sono in totale quattro gli stop previsti al campionato:

Prima pausa: domenica 10 settembre 2023

Seconda pausa: domenica 15 ottobre 2023

Terza pausa: domenica 19 novembre 2023

Quarta pausa: domenica 24 marzo 2024

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia il sorteggio del calendario della Serie A 2023-2024, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Appuntamento oggi, mercoledì 5 luglio 2023, alle ore 12 con diretta su DAZN e in streaming in chiaro per tutti sul canale YouTube della Lega di Serie A. Aggiornamenti in diretta anche su Sky Sport 24.