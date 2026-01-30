Sorteggi playoff Champions League 2025 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il sorteggio di Inter, Juventus e Atalanta

Oggi, 30 gennaio 2026, alle ore 12 a Nyon, si svolge il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League. Tre le italiane che si sono qualificate al playoff, essendo arrivate dal nono al 24esimo posto della fase a girone: si tratta di Inter, Juventus e Atalanta, che dunque oggi alle 12 conosceranno le rispettive avversarie nel match da dentro o fuori dei playoff. Ma dove vedere il sorteggio di Champions League 2025 2026 dei playoff di oggi in diretta tv e streaming? Su che canale? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento alle ore 12 di oggi, 30 gennaio 2026, da Nyon in diretta su Sky Sport 24 (canale 200 del decoder Sky). Non è prevista la diretta sui canali in chiaro.

Sorteggi playoff Champions League streaming live

Se non siete a casa, potete seguire il sorteggio di oggi in diretta streaming su NOW, su Sky Go, su Amazon Prime Video o gratuitamente sul canale YouTube o sul sito della Ufa, sui canali social e YouTube di Sky Sport.

Come funziona

I club posizionati tra la 9ª e la 16ª posizione avranno lo status di teste di serie: disputeranno la gara di ritorno davanti al proprio pubblico e affronteranno una delle squadre classificate tra il 17° e il 24° posto. Sono previste anche opzioni alternative negli abbinamenti: ad esempio l’Inter, decima in classifica, potrebbe essere sorteggiata contro la 23ª o la 24ª, ovvero Bodo Glimt o Benfica. Le partite di andata sono in programma il 17 e 18 febbraio, mentre il ritorno si giocherà il 24 e 25 febbraio.