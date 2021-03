Sorteggi Champions League streaming e diretta tv: dove vedere live il sorteggio dei quarti 2020-2021

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE STREAMING TV – Oggi, venerdì 19 marzo 2021, alle ore 12 a Nyon (Svizzera) si terrà il sorteggio dei quarti di finale della Uefa Champions League e gli accoppiamenti per le semifinali. Nessuna squadra italiana presente. In gara tre inglesi, due tedesche, una spagnola, una francese e una portoghese. TPI seguirà l’evento con una diretta testuale. Ma dove è possibile vedere i sorteggi della Uefa Champions League in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Gli abbonati Sky, la pay-tv che detiene i diritti dell’intera competizione, potranno collegarsi su Sky Sport Football e Sky Sport 24 a partire dalle ore 12 di oggi, 19 marzo 2021. Ad accompagnarci nel sorteggio, con commenti e interviste a caldo, lo studio di Mario Giunta con Paolo Condò e Alessandro Costacurta. I sorteggi della Champions League 2020 2021 saranno anche in chiaro su Canale 20, al tasto 20 del digitale terrestre.

Non siete a casa e non potete accendere la tv? Nessun problema. Potete seguire il sorteggio anche in live streaming sul sito skysport.it, sempre a partire dalle 12. Chi è abbonato alla piattaforma NOW TV potrà collegarsi ai canali sopra indicati. Gli abbonati Sky invece possono utilizzare SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Infine sempre in chiaro per tutti i sorteggi di Champions League sono live su sportmediaset.it.

A contendersi i due posti da finaliste per l’appuntamento di Istanbul del 29 maggio saranno Manchester City, Liverpool, Chelsea, Bayern Monaco (campione in carica), Borussia Dortmund, Real Madrid, Psg e Porto, che ha eliminato la Juve negli ottavi. I portoghesi sono anche gli unici ad essere arrivati ai quarti senza aver vinto il proprio girone. Quando si giocano i quarti di finale e le semifinali della Uefa Champions League 2020-2021? Le sfide di andata dei quarti si giocheranno il 6 e 7 aprile, mentre il ritorno il 13 e 14 aprile. Per le semifinali, andata il 27 e 28 aprile e ritorno 4 e 5 maggio. Il sorteggio lo potrete seguire sul nostro sito.

