Sorteggi Champions League: i quarti di finale 2023-2024, tutti gli accoppiamenti

Quali sono gli accoppiamenti per i quarti di finale e le semifinali della Uefa Champions League 2023-2024? Oggi, 15 marzo 2024, a Nyon alle ore 12 si svolgono i sorteggi dei quarti di Champions League. Purtroppo nessuna squadra italiana è qualificata tra le migliori otto d’Europa. Il sorteggio riguarda infatti: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Arsenal, Barcellona, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Durante il sorteggio di oggi viene anche stabilito l’accoppiamento per le semifinali. TPI segue in diretta l’esito dei sorteggi di Champions:

In aggiornamento

Come funziona

Il sorteggio dei quarti di Champions League è aperto e senza teste di serie. Sono dunque ammessi i derby. Otto palline contenenti i nomi delle squadre qualificate vengono inserite in una grande urna centrale e mescolate. La prima squadra estratta gioca la prima partita in casa contro la seconda estratta. La procedura viene ripetuta con le palline rimaste nell’urna fino a completare gli accoppiamenti dei quarti di finale. Sempre oggi verrà sorteggiato l’accoppiamento per le semifinali.

Per il sorteggio delle semifinali, quattro palline contenenti la dicitura da “Vincente quarto di finale 1” a “Vincente quarto di finale 4” vengono inserite in una grande urna centrale e mescolate. La prima e la seconda pallina estratta determinano l’accoppiamento della prima semifinale, con la prima estratta che gioca in casa all’andata. La procedura viene ripetuta con le palline rimaste nell’urna per completare gli accoppiamenti delle semifinali. Infine, per la finale, viene effettuato un terzo sorteggio per determinare la squadra “di casa” pro forma in finale. Scopriremo quindi tutto il percorso che ci porterà alla finale di Champions League 2023 2024 in programma sabato 1 giugno allo stadio di Wembley a Londra.

Le date

Vediamo adesso il calendario con le date delle prossime sfide di Champions League, con quarti e semifinali.

Andata quarti di finale: 9/10 aprile 2024

Ritorno quarti di finale: 16/17 aprile 2024

Semifinali di andata: 30 aprile/1 maggio 2024

Semifinali di ritorno: 7/8 maggio 2024

Sorteggi Champions League streaming e tv

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League 2023/2024 si svolgerà venerdì 15 marzo 2024 alle ore 12. La cerimonia si terrà in Svizzera, a Nyon, nel quartier generale dell’Uefa. L’evento sarà trasmesso in chiaro su Canale 20 di Mediaset, al tasto 20 del digitale terrestre. Diretta anche sui canali Sky Sport, in particolare su Sky Sport 24 (canale 200). Non siete a casa e non potete accendere la tv? Nessun problema. Potete seguire il sorteggio anche in live streaming sul sito skysport.it, sempre a partire dalle 12. Chi è abbonato alla piattaforma NOW potrà collegarsi al canali sopra indicato. Gli abbonati Sky invece possono utilizzare SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Infine sempre in chiaro per tutti i sorteggi di Champions League sono live su sportmediaset.it, su Mediaset Play o direttamente in diretta streaming su UEFA.com.