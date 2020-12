Sorteggi Champions League diretta LIVE ottavi 2020 2021 | Cronaca in tempo reale | Partite | • LIVE:

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE DIRETTA LIVE – Oggi, lunedì 14 dicembre 2020, a Nyon dalle 12 si svolgono i sorteggi degli ottavi di Champions League 2020 2021. Tre le squadre italiane qualificate che conosceranno i loro avversari all’inizio della fase a eliminazione diretta: Juventus, Atalanta e Lazio. In tutto 16 team, che vengono divise in due fasce, a seconda del piazzamento alla fine della fase a gironi. TPI segue in diretta il sorteggio degli ottavi di Champions con aggiornamenti in tempo reale.

I SORTEGGI DEGLI OTTAVI IN DIRETTA LIVE

Notizia in aggiornamento

Sorteggi Champions League diretta live: le squadre e le fasce

Sono 16 come da tradizione le squadre qualificate per la fase a eliminazione diretta e che verranno sorteggiate per conoscere gli accoppiamenti degli ottavi, in programma da febbraio 2021. Ecco le 16 grandi d’Europa presenti nell’urna di Nyon: Bayern Monaco (Germania), Chelsea (Inghilterra), Borussia Dortmund (Germania), Juventus (Italia), Liverpool (Inghilterra), Manchester City (Inghilterra), Paris Saint-Germain (Francia), Real Madrid (Spagna), Atalanta (Italia), Atletico Madrid (Spagna), Barcellona (Spagna), Lazio (Italia), Lipsia (Germania), Borussia Moenchengladbach (Germania), Porto (Portogallo), Siviglia (Spagna).

Sei le nazioni rappresentate: Germania (4 squadre), Spagna (4), Italia (3), Inghilterra (3), Francia e Portogallo (1). Le squadre vengono divise in due fasce. In una ci saranno le squadre qualificate come vincitrici dei rispettivi gironi (teste di serie), nell’altra le squadre classificate come seconde. Tra le italiane, la Juventus è testa di serie; Atalanta e Lazio saranno invece nella seconda urna. Ecco la suddivisione:

Prime classificate nei gironi (teste di serie): Bayern Monaco, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid

Seconde classificate nei gironi (non teste di serie): Atalanta, Atletico Madrid, Barcellona, Lazio, Lipsia, Borussia Moenchengladbach, Porto, Siviglia.

Le possibili avversarie delle italiane

Quali squadre possono incontrare le tre italiane presenti ai sorteggi degli ottavi, vale a dire Juventus, Lazio e Atalanta? Ecco le possibili avversarie:

JUVENTUS: Atletico Madrid, Borussia Monchengladbach, Lipsia, Porto, Siviglia

LAZIO: Bayern Monaco, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid

ATALANTA: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid

I criteri e il regolamento

Quali sono le regole e i paletti del sorteggio degli ottavi di oggi? Sono previste due fasce: una con le teste di serie e l’altra con le non teste di serie. Le prime/teste di serie giocheranno la partita di ritorno degli ottavi in casa. Nessuna squadra può affrontare un club arrivato dallo stesso girone. Nessuna squadra può affrontare un club della stessa federazione nazionale.

Sorteggi Champions League diretta live: il calendario

Gli ottavi di finale partiranno a metà febbraio 2021. Inizia così la fase a eliminazione diretta che ci porterà fino ala finale del 29 maggio. Ecco il calendario:

16-17 e 23-24 febbraio: andata ottavi di finale

9-10 e 16-17 marzo: ritorno ottavi di finale

19 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

6-7 aprile: andata quarti di finale

13-14 aprile: ritorno quarti di finale

27-28 aprile: andata semifinali

4-5 maggio: ritorno semifinali

29 maggio: finale

Streaming e diretta tv

A trasmettere i sorteggi degli ottavi di Champions sono Sky e Mediaset, che detengono i diritti della competizione. Sul Canale 20, al tasto 20 del digitale terrestre, collegamento con Nyon a partire dalle 12. Ovviamente l’evento sarà seguito anche in diretta su Sky. Ampia copertura su Sky Sport 24 e Sky Sport Football; in studio Mario Giunta con Paolo Condò e Alessandro Costacurta.

In live streaming l’evento sarà visibile sulle piattaforme SkyGo (in abbonamento), SportMediaset.it e MediasetPlay. Inoltre si potrà seguire il sorteggio di oggi tramite il sito della Uefa e su NOWTV, servizio a pagamento. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno i sorteggi della Uefa Champions League in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere il calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere gli eventi di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Dove vedere il sorteggio degli ottavi in streaming

Potrebbero interessarti Europa League, le avversarie delle italiane ai sedicesimi Sorteggi Europa League 2020 2021 streaming e diretta tv: dove vedere live il sorteggio dei sedicesimi Sorteggi Champions League 2020 2021 streaming e diretta tv: dove vedere live il sorteggio degli ottavi