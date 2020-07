Sorteggi Champions League 2020: data, orario e tabellone final eight

Domani, venerdì 10 luglio 2020, alle ore 12 a Nyon vanno in scena i sorteggi della Champions League 2020 per i quarti, semifinali e finale. Vista la situazione (emergenza Coronavirus), la Uefa è stata costretta a tornare al passato con la creazione di un tabellone anche se leggermente particolare. In corsa ci sono ancora 12 squadre, tre italiane. L’Atalanta è già qualificata per i quarti, la Juventus e il Napoli, devono disputare il ritorno degli ottavi. In totale solo quattro squadre sono già qualificate per i quarti di finale. Le altre verranno fuori dalle rimanenti gare degli ottavi di finale, in programma ad agosto.

Come funziona il sorteggio

Alle ore 12 di domani, venerdì 10 luglio 2020, a Nyon verrà effettuato il sorteggio della Champions League. Nessun paletto e nessuna teste di serie: sono possibili derby, cioè incontri tra squadre della stessa nazione, e tutti possono giocare contro tutti. Nell’urna saranno presenti i nomi di dodici squadre, che però saranno inseriti in otto palline, perché quattro squadre sono già ai quarti: Atalanta, Lipsia, Paris Saint Germain e Atletico Madrid. Le altre quattro usciranno dagli ottavi di finale che non si sono ancora completati. In totale, saranno dunque 12 le squadre partecipanti ai sorteggi della Champions League 2020. Eccole:

Atalanta

Lipsia

Paris Saint-Germain

Atletico Madrid

Manchester City/Real Madrid

Barcellona/Napoli

Juventus/Lione

Bayern Monaco/Chelsea

Il tabellone

Domani, 10 luglio, verranno effettuati tre sorteggi: il primo riguarderà i quarti di finale. Successivamente ne inizierà un altro per le semifinali in cui saranno abbinate le vincenti dei quarti. Quindi avremo, ipoteticamente, vincente quarto 1 contro vincente quarto 3 (e nel caso vincente quarto 4 contro vincente quarto 2). Infine verrà effettuato il sorteggio per la finale (definirà, ovviamente, “solo” la squadra che giocherà in casa).

Sorteggi Champions League 2020 in streaming e tv

Dove vedere i sorteggi della Uefa Champions League 2020 in tv e live streaming? Sarà possibile vedere il sorteggio in diretta tv e streaming. Vediamo dove e come. Gli appassionati avranno la possibilità di seguirli in diretta tv su Sky, che li trasmetterà su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (203) alle ore 12. Anche Mediaset detiene i diritti della Champions e manderà in onda (in chiaro, gratis) il sorteggio sul canale 20, del digitale terrestre. Il sorteggio sarà visibile anche in streaming su Sky Go e sul sito ufficiale della Uefa.

Le date delle partite

Ma quando si giocheranno le partite della Champions League 2020? Il 7 e l’8 agosto si disputeranno le ultime quattro gare degli ottavi di finale di ritorno: Barcellona-Napoli, Bayern Monaco-Chelsea, Manchester City-Real Madrid e Juventus-Lione.

La Final Eight della Champions League 2020 si terrà tutta in Portogallo, a Lisbona, dove si giocheranno i quarti, le semifinali e la finale. Tutte le partite si disputeranno in gara secca. I quarti si terranno tra il 12 e il 15 agosto, le semifinali il 18 e il 19 e la finalissima il 23. Le partite si giocheranno al da Luz, la casa del Benfica che ospiterà anche la finale, e il José Alvalade, stadio dello Sporting Lisbona.

Ottavi: 7-8 agosto

Quarti: 12-15 agosto

Semifinali: 18-19 agosto

Finale: 23 agosto

