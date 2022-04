Sofia Goggia: “Non ci sono omosessuali nello sci maschile”

È bufera sulle dichiarazioni di Sofia Goggia, la quale ha affermato che nello sci maschile non ci sono omosessuali perché “devono fare la discesa di Kitzbuhel”.

Intervistata da Il Corriere della Sera, la sciatrice ha parlato della sua carriera, della sua vita privata e risposto anche ad alcune domande sul mondo Lgbtq nello sport, che hanno suscitato diverse polemiche sui social.

Rispondendo alla domanda se nello sci esistono omosessuali, l’atleta ha risposto: “Tra le donne qualcuna sì. Tra gli uomini direi di no. Devono gettarsi giù dalla Streif di Kitzbuhel”.

Alla domanda se si considerasse femminista, invece, l’atleta ha affermato: “Credo che le donne debbano lottare per i loro diritti, compresa la parità di retribuzione. Ma le donne sono donne; gli uomini, uomini. Non mi piace quando dicono: donna con le palle. Perché devi giudicarmi da quello che non ho, che non sono?”.

Sui transgender che gareggiano con le donne, inoltre, l’atleta ha dichiarato: “A livello di sport, un uomo che si trasforma in donna ha caratteristiche fisiche, anche a livello ormonale, che consentono di spingere di più. Non credo allora che sia giusto”.

Le dichiarazioni della sciatrice hanno sollevato un polverone con l’atleta che è stata accusata di aver una visione dell’omosessualità arcaica.