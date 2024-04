Sofia Goggia ha due piedi sinistri e un braccio troppo lungo: l’errore nella foto in copertina

La copertina dell’ultimo numero di Sette, il settimanale del Corriere della Sera, è stata dedicata a Sofia Goggia, con una coverstory dal titolo “Cadere e sognare il riscatto. Ho paura, ma rischierò ancora”. Fin qui nulla di strano. Peccato che in tanti abbiano notato qualcosa di particolare. La campionessa di sci infatti è stesa sul letto (accanto a lei il suo cane, Belle) e viene mostrata con due piedi sinistri e un braccio un po’ troppo lungo…

Fra i primi ad accorgersene è stata proprio la vincitrice di quattro Coppe del Mondo, che sui social ha commentato: “Quando ti accorgi che i tuoi piedi in copertina sono entrambi sinistri, il commento della ‘nonna’ (non mia) Carla in gastronomia” aggiungendo un video nel quale scherza con la signora al supermercato.

Cosa sia successo alla foto pubblicata in copertina di Sette del Corriere della sera non è dato sapere. Certo l’elaborazione al Photoshop ha avuto un esito particolarmente infelice…