Sinner torna in Italia, giovedì al Quirinale da Mattarella

Conquistato il primo Slam della sua carriera a Melbourne, Jannik Sinner si prepara a tornare in Italia. Lo attendono alcuni giorni di meritati festeggiamenti. Prima con la sua gente, poi con grandi personaggi. Alcuni appuntamenti sono già fissati, altri sono in fase di pianificazione. Due quelli più importanti, attesi e destinati a lasciare il segno: l’incontro col Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale, e quello – probabile, possibile, quasi certo – con Amadeus e i venti milioni e passa di spettatori del Festival di Sanremo. Insomma, Sinner come un Capo di Stato. O come una celebrità dello spettacolo.

Il rientro di Jannik dopo il trionfo sul greenset di Melbourne è fissato per martedì 30 gennaio. Il neo campione degli Australian Open raggiungerà l’Italia dopo un lungo viaggio in volo e punterà dritto su Bolzano, dove trascorrerà alcune ore di relax con la sua famiglia e gli amici più stretti. Il giorno dopo, mercoledì, si rimetterà però in viaggio. Destinazione Roma, dove lo attende un impegno molto importante e a cui Sinner tiene molto: l’incontro al Quirinale col Presidente Mattarella.

Un incontro che, come si ricorderà, diede la stura a diverse polemiche. Il Presidente della Repubblica avrebbe voluto infatti celebrare degnamente il trionfo della Nazionale azzurra in Coppa Davis, ma la cerimonia – fissata inizialmente per il 21 dicembre – fu spostata a data da destinarsi per impegni già presi dai giocatori. Adesso non ci sarà alcun impedimento. Giovedì 1 febbraio, nel pomeriggio, Sinner, Volandri e gli altri protagonisti dell’impresa di Malaga saranno ricevuti dal Capo dello Stato. E sarà anche l’occasione, ovviamente, per festeggiare il nuovo exploit di Jannik: il trionfo agli Australian Open.