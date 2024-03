Sinner fa una sorpresa a Spalletti: primo allenamento degli Azzurri a Miami con un tifoso d’eccezione

Il tennista numero 3 al mondo è in Florida per il torneo ATP 1000, mentre la nazionale è negli Usa per le amichevoli di domani e domenica con Venezuela ed Ecuador

Il primo allenamento dell’Italia a Miami ha visto un tifoso d’eccezione: Jannik Sinner ha fatto una sorpresa alla Nazionale di Luciano Spalletti che l’ha accolto con gli applausi sia dei calciatori convocati per le due amichevoli previste questa settimana negli Usa che dello staff azzurro.

Il tennista numero 3 al mondo, reduce dalla sconfitta in semifinale con Carlos Alcaraz a Indian Wells, è arrivato ieri a Miami per disputare il torneo ATP 1000 a cui sono iscritti anche gli italiani Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Andrea Vavassori, Flavio Cobolli e Camila Giorgi.

Anche gli Azzurri sono arrivati ieri in serata negli Stati Uniti dove domani giocheranno un’amichevole in Florida contro il Venezuela, in attesa dell’altra sfida prevista domenica 25 in New Jersey contro l’Ecuador.

Il vincitore degli Australian Open è stato accolto dal presidente federale della Figc Gabriele Gravina, dal commissario tecnico della nazionale Luciano Spalletti e dal capo delegazione Gigi Buffon, con cui si è fatto anche scattare qualche foto prima di intrattenersi con alcuni calciatori.