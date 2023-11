A che ora inizia Sinner Djokovic: l’orario della partita alle ATP Finals

A che ora inizia la partita Sinner Djokovic, valida per le ATP Finals, in programma oggi, 14 novembre 2023? La sfida inizierà intorno alle ore 21 (l’orario è indicativo). L’altoatesino (n.4 del ranking) cercherà la grande impresa contro il numero 1 al mondo, sostenuto dal pubblico che gremirà l’impianto nel capoluogo piemontese. L’azzurro ha perso i tre precedenti disputati contro il fuoriclasse balcanico: sedicesimi di finale al Masters 1000 di Montecarlo nel 2021, quarto di finale a Wimbledon nel 2022 (al quinto set, dopo essere stato in vantaggio per 2-0) e in semifinale a Wimbledon nel 2023 (secco 6-3, 6-4, 7-6).

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia la partita Sinner Djokovic, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il match andrà in onda in chiaro, gratis, su Rai 2; via satellite sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Non solo tv. Sarà possibile seguire la partita anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Ma non solo. Potrete seguire tutto anche su altre piattaforme come Sky Go, NOW e Tennis Tv.