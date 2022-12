Morto Sinisa Mihajlovic: le cause della morte dell’allenatore serbo

Sinisa Mihajlovic è morto oggi, venerdì 16 dicembre 2022, a Roma all’età di 53 anni. L’ex calciatore e allenatore serbo, molto amato nel nostro paese dove ha giocato con le maglie di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter e allenato a lungo, tra le varie esperienze, il Bologna, è deceduto nella clinica romana Paideia. Le cause della morte non sono ufficiali. Ma è noto che da tempo Sinisa era gravemente malato: leucemia mieloide acuta. Lo scorso marzo era arrivato l’annuncio di trovarsi difronte ad un nuovo stop imposto da un possibile ritorno della leucemia. Il mostro contro il quale il mister si era già battuto circa due anni prima.

“Sinisa – ha rivelato la Gazzetta dello Sport – è venuto a conoscenza di alcuni “campanelli di allarme” già da tempo, dopo la sfida con la Salernitana del 26 febbraio. Ha vissuto senza dire nulla a nessuno la successiva gara col Torino. Subito dopo, per avere certezze legate alla malattia, ha dovuto subire un intervento chirurgico non banale. Solitamente chi lo fa passa in ospedale una settimana, lui ha fatto in modo di tornare a casa la sera stessa. Nonostante i punti di sutura, i dolori e le raccomandazioni di chi gli consigliava di stare a casa a riposare, la mattina successiva si è presentato a Casteldebole per guidare l’allenamento anche se quasi non stava in piedi”. Infine dopo il responso, a causa del quale si è dovuto sottoporre a nuove cure, ha informato i dirigenti del Bologna.

“Dalle ultime analisi che ho svolto ci sono campanelli d’allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa. Per evitare che questo accada – ha detto il tecnico del Bologna Fc in una conferenza stampa convocata all’improvviso a marzo scorso – dovrò fare un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere l’ipotesi negativa. Questa volta non entrerò in scivolata come due anni fa, ma giocherò d’anticipo per non farlo partire. Si vede che questa malattia è molto coraggiosa per avere ancora voglia di tornare ad affrontare un avversario come come, ma io sono qua: se non le è bastata la prima lezione, io sono qui pronto a dargliene una seconda”.

La battaglia contro la leucemia iniziata nel 2019

La malattia gli era stata diagnosticata nel 2019: era il 13 luglio quando il suo annuncio scosse Bologna e tutto il mondo del calcio. Costretto ad abbandonare temporaneamente la panchina del Bologna, iniziò un percorso fatto di chemioterapia e cure nel dipartimento di Ematologia del Sant’Orsola di Bologna – con il trapianto di midollo il 29 ottobre di quell’anno – e lotta per tornare il più presto possibile ad allenare. Un’ambizione che si concretizzò l’8 dicembre, quando tornò a sedersi in panchina, a sorpresa.

Chi era Sinisa Mihajlovic

Abbiamo visto le cause della morte di Mihajlovic, ma chi era Sinisa? Figlio di madre croata e padre serbo, è nato a Vukovar ma cresciuto nella vicina Borovo (dove non c’era un ospedale), all’epoca facenti parte della Jugoslavia governata da Tito. Dal febbraio del 1995 è legato ad Arianna Rapaccioni, romana ed ex soubrette televisiva, poi sposata nel luglio del 2005. Da questa relazione ha avuto cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas. Nel 1993 aveva già avuto un altro figlio, Marko, riconosciuto sin dall’inizio ma incontrato solo nel 2005 a causa della fine della relazione con la madre, avvenuta prima della sua nascita.

Nel 2021 diventa nonno di una bambina, nata dalla relazione tra la figlia Virginia e il calciatore Alessandro Vogliacco mentre l’altra figlia Viktorija ha una relazione con l’attaccante Pietro Pellegri. Il 17 novembre di quell’anno il comune di Bologna gli conferisce la cittadinanza onoraria.

La carriera da giocatore? Dopo aver militato nel Vojvodina viene acquistato, nel 1990 dalla Stella Rossa, squadra con cui vinse la Coppa dei Campioni 1990-1991. Nel 1992 Mihajlović arriva nel campionato italiano grazie alla Roma, che lo acquista per 8,5 miliardi di lire. Con la formazione giallorossa colleziona 54 presenze e 1 gol, contro il Brescia, 1 gol in Coppa UEFA e 5 gol in Coppa Italia, di cui uno in finale contro il Torino.

Nel luglio del 1994 viene acquistato in prestito dalla Sampdoria. Riscattato dai blucerchiati nell’estate successiva, vive a Genova una serie di stagioni soddisfacenti, attestandosi come uno specialista dei gol su calcio di punizione. Nel 1998 passa a titolo definitivo alla Lazio, guidata da Sven-Göran Eriksson, per una cifra vicina ai 22 miliardi di lire. Qui passa gran parte della sua carriera. Dal 2004 al 2006 gioca poi per l’Inter, formazione della quale è il marcatore più anziano in campionato.