Le frasi shock dell’allenatore del Palermo Silvio Baldini in tv | VIDEO

“A Palermo devi portare rispetto ed essere rispettato, qui non puoi guardare le altre donne”: sono le frasi shock pronunciate da Silvio Baldini, allenatore della squadra di calcio della città, appena promossa in Serie B, nel corso del programma tv Sky sport Calciomercato l’originale.

Il tecnico toscano, noto per il suo linguaggio colorito, stava parlando del suo rapporto con Palermo quando ha dichiarato: “Non è una città facile dove tu puoi venire e comportarti come fossi a Milano. Faccio un esempio: se sei sposato e ti metti a guardare le belle donne, non ti è vietato ma sicuramente non sarai accettato, perché nella loro cultura la cosa più rispettata deve essere la famiglia. Io in questa cultura mi ci ritrovo perché da bambino sono cresciuto coi miei nonni che mi hanno insegnato che la famiglia è sacra”.

Il conduttore del programma Alessandro Bonan si è lasciato andare a una battuta: “Vabbè, se guardi una bella donna, nulla di male”.

Ma a quel punto la discussione è degenerata con l’allenatore che ha affermato: “Sì, ma se hai moglie e figli e vuoi andarti a s**pare una ragazzina, fanno bene a tagliarti i co**ioni”.

In studio è calato il gelo con il presentatore che ha replicato: “È inutile che stai a fare la morale agli altri”. E Baldini che ha prontamente risposto “Vieni a vivere qua”.

“Io ho vissuto in tante parti, sempre alla stessa maniera” ha controbattuto Bonan. Ma Baldini ha nuovamente dichiarato: “Vieni a vivere qui. La cultura è questa e a me piace stare più qua rispetto a essere da un’altra parte”.