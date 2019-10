Serie A, gli arbitri dell’ottava giornata 2019 2020

L’Aia ha diramato le designazioni per l’ottava giornata della Serie A 2019 2020. Sassuolo-Inter è stata affidata a Giacomelli. Irrati per Juve-Bologna. La Roma, in campo a Genova contro la Sampdoria di Ranieri, sarà diretta da Maresca. Ecco nel dettaglio tutti gli arbitri e le rispettive partite:

SASSUOLO – INTER Domenica 20/10 h. 12.30

GIACOMELLI

LONGO – BOTTEGONI

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FIORITO

BRESCIA – FIORENTINA Lunedì 21/10 h. 20.45

CALVARESE

GALETTO – ROCCA

IV: MAGGIONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAZZOLENI

CAGLIARI – SPAL Domenica 20/10 h. 15

CHIFFI

BINDONI – MASTRODONATO

IV: ROS

VAR: LA PENNA

AVAR: PAGANESSI

JUVENTUS – BOLOGNA Sabato 19/10 h. 20.45

IRRATI

IMPERIALE – BRESMES

IV: FOURNEAU

VAR: FABBRI

AVAR: ALASSIO

LAZIO – ATALANTA Sabato 19/10 h. 15.00

ROCCHI

TEGONI – TOLFO

IV: MANGANIELLO

VAR: GUIDA

AVAR: CARBONE

MILAN – LECCE Domenica 20/10 h. 20.45

PASQUA

SANTORO – COLAROSSI

IV: SERRA

VAR: PAIRETTO

AVAR: VIVENZI

NAPOLI – VERONA Sabato 19/10 h. 18.00

PICCININI

PRETI – VALERIANI

IV: AURELIANO

VAR: MARIANI

AVAR: SCHENONE

PARMA – GENOA Domenica 20/10 h. 18.00

VALERI

DEL GIOVANE – LO CICERO

IV: PRONTERA

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN

Potrebbero interessarti MotoGp, Valentino Rossi: “Gp Giappone? Verso un altro weekend difficile. Zarco alla Honda? Peccato” Il nuovo San Siro sarà tra gli stadi più costosi d’Europa. Ma non batte le cifre di quelli americani Corea del Sud, i commenti dopo la sfida di Pyongyang contro la Corea del Nord: “Già tanto uscirne incolumi, è stato come una guerra”

SAMPDORIA – ROMA Domenica 20/10 h. 15

MARESCA

PERETTI – CECCONI

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI

UDINESE – TORINO Domenica 20/10 h. 15

ABISSO

DE MEO – VILLA

IV: MASSA

VAR: DOVERI

AVAR: DI IORIO

LE NOTIZIE DI SPORT