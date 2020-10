Serie A, tutti i giocatori positivi al Covid-19 squadra per squadra

Quali sono i giocatori positivi al Covid-19 (Coronavirus) nel campionato di Serie A? Dall’inizio della pandemia numerosi sono stati i casi che si sono verificati nelle squadre di Serie A con gran parte dei giocatori che non hanno manifestato sintomi. Di seguito la situazione (in continuo aggiornamento) per ogni singolo club del nostro campionato:

ATALANTA

I giocatori risultati positivi al Covid sono:

Marco Sportiello (guarito);

(guarito); Pierluigi Gollini (guarito);

(guarito); Duvan Zapata (Guarito);

(Guarito); Marco Carnesecchi (in isolamento).

BENEVENTO

I giocatori risultati positivi al Covid sono:

tre, ma la società ha preferito non rendere noti i nomi.

BOLOGNA

I giocatori risultati positivi al Covid sono:

Nessuno

CAGLIARI

I giocatori risultati positivi al Covid sono:

Filip Bradaric (guarito);

(guarito); Luca Ceppitelli (guarito);

(guarito); Alberto Cerri (guarito);

(guarito); Kiril Despodov (guarito, ceduto al Ludogorec).

CROTONE

I giocatori risultati positivi al Covid sono:

Nessuno

FIORENTINA

I giocatori risultati positivi al Covid sono:

Dusan Vlahovic (guarito);

(guarito); Patrick Cutrone (guarito);

(guarito); German Pezzella (guarito);

(guarito); Martin Caceres (guarito)

(guarito) Erick Pulgar (guarito);

(guarito); Riccardo Sottil (guarito, ceduto al Cagliari).

GENOA

I giocatori risultati positivi al Covid sono:

Mattia Perin (guarito);

(guarito); Lasse Schöne (guarito, non in lista);

(guarito, non in lista); Federico Marchetti (guarito);

(guarito); Ivan Radovanovic (guarito);

(guarito); Luca Pellegrini (in isolamento);

(in isolamento); Davide Zappacosta (in isolamento);

(in isolamento); Filippo Melegoni (guarito);

(guarito); Lukas Lerager (in isolamento);

(in isolamento); Francesco Cassata (in isolamento);

(in isolamento); Marko Pjaca (in isolamento);

(in isolamento); Davide Biraschi (guarito);

(guarito); Domenico Criscito (in isolamento);

(in isolamento); Valon Behrami (guarito);

(guarito); Petar Brlek (in isolamento)

(in isolamento) Miha Zajc (guarito);

(guarito); Darian Males (in isolamento);

(in isolamento); Mattia Destro (in isolamento).

INTER

I giocatori risultati positivi al Covid sono:

Alessandro Bastoni (in isolamento);

(in isolamento); Milan Skriniar (in isolamento);

(in isolamento); Radja Nainggolan (in isolamento);

(in isolamento); Roberto Gagliardini (in isolamento);

(in isolamento); Ionut Radu (in isolamento);

(in isolamento); Ashley Young (in isolamento).

JUVENTUS

I giocatori risultati positivi al Covid sono:

Daniele Rugani (guarito, ceduto al Rennes);

(guarito, ceduto al Rennes); Blaise Matuidi (guarito, ceduto all’Inter Miami);

(guarito, ceduto all’Inter Miami); Paulo Dybala (guarito);

(guarito); Cristiano Ronaldo (in isolamento);

(in isolamento); Weston McKennie (in isolamento).

LAZIO

I giocatori risultati positivi al Covid sono:

Vedat Muriqi (guarito).

MILAN

I giocatori risultati positivi al Covid sono:

Daniel Maldini (guarito);

(guarito); Sandro Tonali (guarito);

(guarito); Leo Duarte (in isolamento);

(in isolamento); Zlatan Ibrahimovic (guarito);

(guarito); Matteo Gabbia (in isolamento).

NAPOLI

I giocatori risultati positivi al Covid sono:

Andrea Petagna (guarito);

(guarito); Piotr Zielinski (in isolamento);

(in isolamento); Eljif Elmas (in isolamento).

PARMA

I giocatori risultati positivi al Covid sono:

quattro, ma la società ha preferito non diffondere i nomi.

ROMA

I giocatori risultati positivi al Covid sono:

Antonio Mirante (guarito);

(guarito); Carles Perez (guarito);

(guarito); Bruno Peres (guarito);

(guarito); Justin Kluivert (guarito, ceduto al Lipsia);

(guarito, ceduto al Lipsia); Amadou Diawara (in isolamento).

SAMPDORIA

I giocatori risultati positivi al Covid sono:

Manolo Gabbiadini (guarito);

(guarito); Omar Colley (guarito);

(guarito); Fabio Depaoli ; (guarito, ceduto all’Atalanta);

; (guarito, ceduto all’Atalanta); Bartosz Bereszynski (guarito);

(guarito); Albin Ekdal (guarito);

(guarito); Morten Thorsby (guarito);

(guarito); Antonino La Gumina (guarito);

(guarito); Keita Baldé (guarito).

SASSUOLO

I giocatori risultati positivi al Covid sono:

Jeremie Boga (guarito);

(guarito); Nicolás Schiappacasse (guarito);

(guarito); Jeremy Toljan (in isolamento).

SPEZIA

I giocatori risultati positivi al Covid sono:

Riccardo Marchizza (in isolamento).

TORINO

I giocatori risultati positivi al Covid sono:

tre, ma la società non ha diffuso i nomi.

UDINESE

I giocatori risultati positivi al Covid sono:

Nessuno

VERONA

I giocatori risultati positivi al Covid sono:

Mattia Zaccagni (guarito);

(guarito); Koray Gunter (in isolamento);

(in isolamento); Antonin Barak (in isolamento).

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Giro d’Italia 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la 13esima tappa Se il Covid esiste solo in serie A e nelle serie minori nessuno controlla: “Qui la sicurezza va a picco” Federica Pellegrini positiva al Covid: “Ho pianto tanto, volevo gareggiare”