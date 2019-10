Sci: ispezione della Fis a Cortina per le finali di Coppa del Mondo 2020

È a buon punto la preparazione delle gare finali della Coppa del mondo di sci alpino 2020, che si disputeranno a Cortina d’Ampezzo dal 18 al 22 marzo prossimo, la prova generale dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021, che a loro volta rappresenteranno un importante lascito per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

A sostenerlo è stata Sarah Lewis, segretaria generale della Federazione internazionale dello sci, dopo tre giorni di ispezione sulle Dolomiti Ampezzane, che si sono conclusi con un incontro di coordinamento: “È stata una riunione eccellente sono stati presentati tutti gli aspetti dell’organizzazione, nelle diverse aree funzionali. Abbiamo visto quanto lavoro è stato fatto negli ultimi sei mesi – le sue parole -. I nostri tecnici della Fis hanno prima ispezionato le piste, con l’obiettivo primario delle finali di Coppa nel marzo 2020, ma nella prospettiva dei Mondiali 2021”.

In quanto alle successive Olimpiadi, la segretaria Fis ha detto: “Questa nostra ispezione, l’ultima prima delle finali di Coppa, è anche la prima occasione di incontro dopo l’assegnazione dei Giochi invernali 2026 all’Italia, lo scorso 24 giugno. Ci rendiamo conto che tutto questo non ha distratto Cortina, che ora non guarda ancora alle Olimpiadi, ma resta concentrata sugli eventi precedenti e procede correttamente, un passo alla volta. Abbiamo anche rilevato che c’è ancora più interesse per Cortina, non soltanto per lo sci, ma anche per gli altri sport invernali. Così l’esito dei Mondiali, che saranno perfetti, sarà la migliore pubblicità per le successive Olimpiadi”.

Valerio Giacobbi, amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021, ha confermato: “Per tre giorni abbiamo lavorato con i tecnici e i delegati della Federazione internazionale sci, per l’ultima ispezione prima delle finali di Coppa 2020, quando ci saranno dodici gare in cinque giorni, dal 18 al 22 marzo. Abbiamo superato l’esame, con la soddisfazione degli ispettori Fis e nostra. Si sono esaminati in modo molto dettagliato tutti gli aspetti organizzativi delle finali. Stiamo lavorando tutti assieme, a Cortina”.

Emergono alcune novità: tra queste, lo slalom speciale delle finali 2020 si farà a Rumerlo e non al Col Druscié, dove arriverà invece per i Mondiali 2021: “Sono le modifiche che derivano quando ci si avvicina alle gare – ha detto Giacobbi – . Abbiamo deciso di spostare lo slalom speciale a Rumerlo per ottimizzare l’uso di quel traguardo, per una logistica più razionale e un migliore spettacolo. Per i Mondiali, quando tutto sarà in scala più grande, si userà la Druscié A, nata per lo slalom”.

Un’altra iniziativa riguarda Corty. “Assieme al comune abbiamo ripreso lo storico simbolo dello scoiattolo rosso di Cortina, lo abbiamo vestito per i Mondiali e ci accompagnerà nel nostro percorso verso il 2021 – ha annunciato -. Lo presenteremo i prossimi giorni a Soelden, all’apertura della stagione di Coppa del mondo, e poi lo porteremo in una serie di località, per fare promozione per i Mondiali e per Cortina”.

