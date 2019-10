Sassuolo Inter, paracadutista atterra in mezzo al campo mentre Lukaku tira il rigore: il video

Un atterraggio perfetto, non fosse che è avvenuto nel bel mezzo di una partita di Serie A. A Reggio Emilia va in scena Sassuolo-Inter, anticipo delle 12.30 dell’ottava giornata di Serie A.

Al 43esimo del primo tempo, la partita vive un momento piuttosto importante: l’arbitro Magnanelli aveva infatti appena fischiato il rigore per fallo di Marlon su Lautaro. Per i giocatori dell’Inter un momento di grande festa, mentre quelli del Sassuolo protestavano nei confronti del direttore di gara.

Nel frattempo, però, un paracadutista, travestito forse da Batman, si avvicinava a gran velocità al campo di gioco. L’attenzione, inevitabilmente, è andata tutta sull’uomo mascherato che veniva dal cielo. Dopo aver sorvolato la curva ospite piena di tifosi interisti, l’uomo è atterrato perfettamente nel cerchio di centrocampo del Mapei Stadium, come testimonia il video.

Sono intervenuti subito gli steward e gli uomini della sicurezza per portarlo via, mentre il pubblico applaudiva per l’incredibile show a cui aveva assistito. Un gesto potenzialmente pericoloso e quindi da non incoraggiare. Di certo nei campi di calcio se ne vedono di tutti i colori, ma questa è davvero bizzarra.

Dopo circa un minuto la partita è ripresa normalmente e, per la cronaca, Lukaku ha segnato dal dischetto il gol dell’1-3.

